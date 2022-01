Los primeros tres partidos de la sorpresa de enero de 2022 están disponibles – Nerd4.life

Sorprendentemente, ahora está disponible. Tres juegos nuevos Para suscriptores un Pase de juego de Xbox Para consola, PC y en la nube. Los títulos en cuestión son Olija, el peatón y Gorogoa. Además, Gears 5 Game of the Year Edition ahora está disponible para los suscriptores básicos de Xbox Game Pass y no solo para los usuarios de Ultimate.

actualizarMicrosoft también anunció otros juegos que llegarán al catálogo de Xbox Game Pass en enero de 2022.

Quizás debido a las vacaciones de Navidad, Microsoft aún no ha anunciado la lista completa de nuevos juegos que llegarán al catálogo de Xbox Game Pass. Enero 2022 Así que los tres títulos disponibles a partir de hoy son un poco sorprendentes.



Pase de juego de Xbox

Gorogoa (nuestra reseña aquí) es un videojuego de rompecabezas contado por Jason Roberts a través de una historia ilustrada y dibujada a mano. El juego presenta una jugabilidad profunda y fácil de entender, con paneles llenos de ilustraciones que los jugadores deben organizar y combinar, dejando espacio a la imaginación para resolver acertijos.

The Pedestrian es también un juego de rompecabezas, pero en este juego es 2.5D y protagonizado por un hombrecito de señales de tráfico. El objetivo es completar los caminos que forman las señales viales, pasando de una señal a otra.

Olija Es un juego centrado en las aventuras de Faraday, un náufrago atrapado en la misteriosa tierra de Terraphage. Armado con una lanza legendaria, junto con otros marginados, intentará escapar de este lugar hostil para regresar a la patria.

Finalmente, como se mencionó al principio Gears 5 de la edición del año Ahora disponible para todos los suscriptores de Xbox Game Pass, independientemente del tipo de suscripción. Además del juego base, esta versión incluye Halo Reach Character Pack, 30 Day Multiplayer Boost y Hivebusters.

También te recordamos que en enero de 2022 saldrán siete juegos del catálogo de Xbox Game Pass.