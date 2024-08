El gobierno venezolano responde al presidente chileno Buric: “Ahora eres un peón en manos del imperialismo norteamericano”. La ley antifascista avanza

El ministro del Poder Popular y Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, respondió a recientes declaraciones del presidente chileno, Gabriel Porich, diciendo que sus acciones reflejan una visión distorsionada de la realidad y una falta de comprensión de los acontecimientos en América. América. “Borek es una pieza comprada en Estados Unidos”, dijo.

El Canciller venezolano confirmó que Buric estuvo influenciado por intereses que nada tienen que ver con los deseos de los habitantes de nuestra región. Según el Secretario de Estado Gil, el presidente chileno se ha convertido en un «peón servil» del imperialismo estadounidense, poniendo en duda su independencia y su compromiso con los valores democráticos.

Gil destacó la importancia de figuras históricas como Salvador Allende y destacó la necesidad de líderes comprometidos con la justicia social y la soberanía nacional. En cambio, señaló que las acciones de Buric lo convierten en un objeto de burla en el continente, en lugar de un líder respetado. Lo expresó diciendo: “Cuánto se necesita a Salvador Allende en Chile”.

El ministro venezolano instó a Chile a recordar su pasado bajo la dictadura de Pinochet y el impacto del neoliberalismo en la economía y los derechos de los trabajadores.

“Hoy Buric representa el peón más sumiso del imperialismo norteamericano, el mismo que ordenó estrangular la economía chilena y luego impuso a sangre y fuego la dictadura de Pinochet y creó un orden económico neoliberal”. Dijo.

En tanto, al inaugurar el período ordinario de sesiones de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó como un acto de acierto la certificación del resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por parte del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). . , Carcelia Beatriz Rodríguez Rodríguez. “Este fue un acto de sabiduría, así como un acto de defensa y preservación de la paz de la República, y un acto de independencia de los poderes públicos de Venezuela y de toda la nación, ante cualquier agresión proveniente del exterior. ”, subrayó Rodríguez.

El presidente de la Liga Nacional destacó que Nicolás Maduro, quien fue reelegido el 28 de julio “en medio de la amenaza fascista, acudió a la sala electoral de la Corte Suprema de Justicia, para que esta sala resolviera el conflicto y defendiera la paz y la paz”. soberanía de la nación”. . «El fallo de hoy define lo controvertido que es».

Jorge Rodríguez también señaló que se debe implementar una ley para los partidos políticos que prohíba la participación en las próximas elecciones a cualquier venezolano que llame a un golpe de Estado y se exponga al peligro en un intento de invasión.

“Esta Asamblea Nacional debe aprobar categóricamente, de cara a las próximas elecciones, la ley de partidos políticos, que prohíbe claramente a un ciudadano de este país convocar golpes de estado, invasiones y asesinatos. “Al menos en Venezuela, un fascista no puede postularse para presidente. ”, añadió.

Precisamente hoy, el propio Presidente de la AN recibió ante el Parlamento una delegación de la Gran Marcha en apoyo a la Ley Antifascismo, Neofascismo e Intentos Golpistas. Jorge Rodríguez declaró que las puertas de la AN siempre estarán abiertas al pueblo y destacó que exigirá justicia para que todos los crímenes cometidos tras las elecciones del 28 de julio no queden impunes, “los culpables de asesinatos y crímenes de odio deben recibir un castigo ejemplar”. .” Para que entiendan que en Venezuela no hay lugar para el fascismo”. El presidente de la AN destacó que en el país hay instituciones fuertes, con autoridades valientes y honestas, para defender la paz de la República. confirmó su fallo de que el presidente electo es Nicolás Maduro Moros, el presidente de los trabajadores del país”.

Rodríguez llamó al pueblo venezolano a permanecer en las calles movilizado en defensa de la Revolución Bolivariana, «no debemos dormirnos en los laureles, debemos seguir cuidándonos siempre con vigilancia».

T.S.

En la foto: El presidente chileno, Gabriel Boric, visita la Casa Blanca y habló con Joe Biden en noviembre pasado en la reunión de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP). En sus diálogos con sus homólogos se abordaron temas como la crisis migratoria en la región, la situación en Haití y las sanciones impuestas por la Casa Blanca a países como Venezuela y Cuba.