Lema de la lección familiar “El pueblo”: La tercera vía por Kamala Harris

aMarilisa Palumbo

Si gana en noviembre, será la primera mujer, la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia asiática en ocupar la presidencia de Estados Unidos. “Métete en tus propios asuntos”, especialmente cuando se trata de derechos reproductivos, fue una de las frases más mencionadas.

De nuestro corresponsal chicago – “Corre, Kamala, corre, que nada te asuste”. Su padre la animaba en el jardín cuando era niña. Y corrí, y corrí, y corrí, hasta la noche mágica en Chicago. traje oscuro, Blusa con cuello bufanda Ahora entre las prendas emblemáticas de su guardarropa, Majestuosa escenografía y banderas americanas. : en la audiencia Muchas mujeres visten ropa blanca. En honor de El derecho de las mujeres a votar Harris no. Si gana en noviembre, también lo hará La primera mujer, la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia asiática pero en El discurso más importante de su vida. Decidió dejarlo en segundo plano y presentarse ante todo como estadounidense. Hija de “la nación más grande del mundo” . “¡Estados Unidos de América!”, “Estados Unidos de América”, grita la multitud agitando carteles con la misma inscripción, y no es la primera vez en los últimos días que esto ocurre. Si cerraste los ojos, podrías haber pensado que estabas en una convención republicana. Tanto es así que por la tarde el rumor de la llegada de George W. Bush parecía verosímil.

Otro objetivo conseguido fue demostrar a quienes todavía tenían dudas que la retirada de Biden era necesaria: la salida del presidente resolvió ese nudo en el estómago del que hablaba Michelle Obama (una medida que, según dicen, no fue muy apreciada en la Casa Blanca). . Las referencias a él, a excepción del abrazo de la primera noche, fueron apresuradas, como si quisieran archivarlo con Trump, quien, sin embargo, no deja de hablar de él, en una era “pesada” que hay que cerrar. rápidamente, y Kamala se presenta como candidata al cambio, y no como titular del puesto como ya lo es en cierto sentido.