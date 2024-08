La marca MD es capaz de ofrecer productos de la más alta calidad. Sólo pagas 1,50 € por una galleta pero la produce una gran empresa.

Los productos que compramos en cadenas de supermercados sin marca no son una segunda opción, sino simplemente la otra cara de la moneda de los alimentos de valor. Esto es lo que aprendimos recientemente.

Las tiendas de descuento siempre han existido y en otras partes del mundo no son simples supermercados, son tuyos.Una verdadera escuela de pensamiento.. Compras en una tienda de descuento porque es conveniente, pero eso no significa que no haya productos de mala calidad.

En los últimos años, los italianos han decidido abandonar puntos de venta decorativos, Para aceptar descuentos. ¿Cómo dices? ¿Se hace esto por necesidad y virtud? No hay nada más cierto dado el aumento de los precios y la disminución del poder adquisitivo de nuestros salarios.

Muchos fabricantes en Italia, con respecto a sector alimentario, Quienes ofrecen sus productos no solo bajo la marca más popular del mercado, sino también con las conocidas como submarcas, pero a diferencia de las marcas secundarias, son más convenientes.

Ahorra parte de los gastos

El lema del año pasado fue «Sin duda».ahorro»Pero esto no debería traducirse en rendición. Los italianos quieren ahorrar pero no quieren renunciar a los productos que siempre han consumido. Por eso decidimos recurrir a descuentos.

Lo que hemos aprendido recientemente es que algunos productos que consideramos submarcas son en realidad productos de empresas muy grandes. Esto es lo que ocurre en todas las tiendas de descuento, y aparentemente también en Maryland, La serie es muy apreciada por los italianos.

Sus galletas: Esta es la que produce

Las galletas MD son producidas por galletas vincenzicerteza cuando se trata de pasteles secos y más. Sólo puedes pagar 1,50€ por ellos y son perfectos para el desayuno. La empresa Vincenzi, muy recomendada por todos, también produce otra serie de productos.

En la misma fábrica también se producen las galletas Eurospin. En definitiva, nada más que una submarca.