El exreportero estadounidense del New York Times era un experto en documentales. tenia 51 años

Valor y espíritu aventurero no faltaron en un renault. El Un galardonado director y productor de documentales con una pasión: la correspondencia de guerra. Su último reto, la narración del horror del conflicto en Ucrania y sobre todo la saga de los refugiados a un refugio seguro en el corazón de Europa.

Para ello estuvo en Irpin, a unos veinte kilómetros al noroeste de Kiev, para fotografiar la columna compuesta en su mayoría por mujeres, niños y ancianos que huían de las bombas que había llovido intensamente en las últimas horas. Aun conociendo los peligros, nunca hubiera imaginado convertirse en la primera víctima estadounidense de un contexto de guerra que se había vuelto cada vez más peligroso y violento. Brent, de 50 años, quien nació en Tennessee pero creció en Little Rock, Arkansas, recibió un disparo cuando en un automóvil con otros periodistas a bordo cruzaba un puente sobre el río que lleva el nombre de Irbin, un afluente del río Dnipro.

Tan pronto como pasó un puesto de control, los disparos repentinos de los rusos lo alcanzaron en el cuello, matándolo instantáneamente. Mientras que su colega Juan Redondo, también ciudadano estadounidense, resultó herido pero no de gravedad. Fue este último, fotoperiodista y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, quien contó la dinámica de lo que les sucedió a él y a su amigo Brent desde una cama de hospital. La emboscada es más que un simple sospechoso.

Tanto es así que el alcalde de Irben, Oleksandr Markushin, decidió a partir de ahora bloquear el acceso a la ciudad a todos los periodistas por motivos de seguridad. La Casa Blanca habla de «una conmoción masiva y espantosa» y promete una «respuesta adecuada» por boca del asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan. Inicialmente, se creía que el reportero de video asesinado estaba en efecto en el New York Times, como se menciona en la placa que llevaba consigo, cuya foto se publicó en Twitter.

Putin el nuevo Hitler! El periodista estadounidense Brent Reno de Tweet incrustado ¡Hoy fue asesinado por rusos en la ciudad de Erbin, cerca de Kiev! Otro periodista extranjero resultó herido y nuestros soldados están tratando de llevarlo al hospital.

La información es correcta (de la policía ucraniana). #Ucrania pic.twitter.com/rDCMepUZAR – Tetiana Vysotska 💙💛 (Тетяна Висоцька) (@Ukrainews) 13 de marzo de 2022

Fue el propio periódico el que explicó que Brent Reno, a pesar de su cooperación previa con el Times, no estaba en Ucrania para el diario estadounidense. Y que las credenciales encontradas apuntan a una misión hace unos años.

No hay teatro de guerra que Brent no supiera de su trabajo no solo en el New York Times, sino también en el Boston Globe, NBC, Discovery Channel, PBS, Vice News. Habiendo iniciado su carrera como reportero con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2011, Reno relató con su fotografía los hechos más dramáticos de las guerras de Afganistán e Irak. No solo eso, también mostró al mundo imágenes del terrible terremoto de Haití en 2010, la violencia de las bandas de narcotraficantes en México, la Primavera Árabe en Egipto y la tragedia de las caravanas de migrantes en Centroamérica. Sus trabajos, incluidas algunas series para Hbo, le valieron a él y a su hermano Craig, con quien fundó la pequeña productora Ranaud Brothers, varios premios internacionales. Como el Premio George Foster Peabody, dedicado a la excelencia en el sector de la radiodifusión y la televisión.