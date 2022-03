¿Cuánto cuestan todos los juegos del catálogo? Averigüemos el precio total – Nerd4.life

Pase de juegos de Xbox Sin duda, se encuentran entre los mejores servicios de suscripción actualmente disponibles en el espacio de los videojuegos, y probablemente sean los mejores en términos de conveniencia, como lo demuestra esta interesante investigación sobre Precios de los juegos del catálogo Show ¿Cuánto costarán todos los títulos? juntos o juntos.

Según We Got This Covered, el costo total combinado de todos los juegos del catálogo de Xbox Game Pass en consolas es igual a 1026.24 USDEste es el coste que puede suponer la compra de todos los juegos existentes. Lo que nos puede dar una idea del valor monetario del catálogo, teniendo en cuenta que la suscripción de un año cuesta unos 120 euros (sin incluir descuentos ni promociones).

excepto yo Primeros juegos de Xbox Game Studiosel precio bajará a $8.201,87, aunque significativo incluso con respecto a las direcciones de terceros, que obviamente representan la mayor parte del catálogo.

a cualquier inquietud arcade de juegos de computadoracomprar cada juego solo costaría $ 8081,91, que es $ 6644,32 si se excluyen los juegos de Microsoft para los aproximadamente 30 equipos en Xbox Game Studios.

Obviamente, la búsqueda de We Got This Covered solo cuenta parte de la realidad sobre el servicio de Microsoft, porque calcular el valor solo en función de los precios de todos los títulos no es suficiente para demostrar su idoneidad, ya que tenemos que ver entonces el real. sabor agradable de juegos individuales.



Xbox Game Pass es ahora un pilar de toda la división Xbox de Microsoft

Sin embargo, como vemos mes a mes, incluso en ese último aspecto no hay mucho de qué quejarse, por lo que sigue siendo interesante ver las cifras exactas del valor económico general del programa.

Está en el catálogo de Xbox Game Pass desde hace aprox. 450 juegos, al menos en función de cuándo realizó la búsqueda el sitio, mientras que en PC Game Pass hay 409, ya que no hay superposición total entre los catálogos. De estos, 65 son compatibles con versiones anteriores de Xbox 360 y generaciones anteriores de Xbox, por lo que la mayoría de los juegos pertenecen a las generaciones Xbox One y Xbox Series X | S.

Por lo demás, hemos visto juegos de la primera tanda de marzo de 2022 para suscriptores de Xbox Game Pass, mientras que otros llegan en la segunda mitad del mes aún por anunciar, con algunos juegos eliminados del catálogo el 15 de marzo de 2022.