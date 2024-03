El Cinturón de Kuiper es mucho más grande de lo esperado

Después de darnos las primeras imágenes en primer plano de Plutón en 2015, la sonda New Horizons de la NASA ha continuado su viaje hasta el borde del sistema solar durante casi una década, explorando el misterioso planeta. Cinturón de Kuiper. Y descubre que además Esta región habitada por miles de asteroides y otros objetos pequeños es mucho más grande de lo que pensábamos.

dios Contador de polvo para estudiantes de Venecia Berni (SDC) a bordo de la sonda revela la verdad Los niveles de polvo son mucho más altos de lo esperado. Este instrumento es el primero a bordo de una misión planetaria de la NASA. Fue diseñado, construido y operado «sobre la marcha» por estudiantes.Está diseñado para contar partículas de polvo interplanetario y medir su tamaño. De esta manera, es posible estimar la tasa de colisiones entre los objetos más grandes del Cinturón de Kuiper y las partículas que se elevan de ellos tras su colisión con partículas microscópicas provenientes de regiones fuera del sistema solar.

Según los modelos actuales, se espera que el número de objetos del Cinturón de Kuiper, y con ellos la densidad del polvo resultante, disminuya a distancias superiores a 50 unidades astronómicas (unos 7.500 millones de kilómetros) del Sol. Pero nuevos datos parecen contradecir esta predicción. : El cinturón de Kuiper podría extenderse miles de millones de kilómetros más allá de las expectativas actualesEl planeta está a una distancia de hasta 80 unidades astronómicas del Sol, es decir, a unos 12 mil millones de kilómetros. Es posible que exista una segunda gama, además de la gama ya conocida.

“New Horizons realiza las primeras mediciones directas de polvo interplanetario más allá de Neptuno y Plutón, por lo que cada observación podría conducir a un descubrimiento”, comenta. Alex Donerestudiante de doctorado en Universidad de Colorado en Boulderlidera la herramienta COSUDE y primer autor deobjetivo apareció en Diario astrofísico. «La idea de que hayamos descubierto un cinturón de Kuiper extendido, con un conjunto completamente nuevo de objetos en colisión y que producen más polvo, proporciona otra pista para resolver los misterios de los confines más lejanos del sistema solar».

Los nuevos resultados, recopilados por New Horizons a distancias que oscilan entre 45 y 55 unidades astronómicas (es decir, entre 6,7 y 8,2 mil millones de kilómetros) del Sol, se suman a los resultados recientes. Descubrimientos de objetos del cinturón de Kuiper fuera de los límites tradicionales de esta regiónLos telescopios están hechos como los japoneses. subaru En Hawaii. Hay explicaciones alternativas, aunque menos probables, para los altos niveles de polvo registrados por el Centro de Observación de la Tierra: también es posible que la presión de la radiación del Sol esté empujando el polvo hacia las regiones exteriores del cinturón, o puede ser hielo de vida más corta. . partículas, que no se encuentran en el sistema solar más interno y, por lo tanto, no están incluidas en los modelos normales.

“Esta puede ser la primera vez que una nave espacial descubre un nuevo grupo de objetos en el sistema solar”, añade el coautor. Alan Stern, Investigador principal New Horizons en el Southwest Research Institute en Boulder. «No puedo esperar a ver qué tan altos llegan estos niveles de polvo del Cinturón de Kuiper».

El instrumento COSUDE ha detectado granos microscópicos de polvo resultantes de colisiones entre asteroides, cometas y otros objetos del cinturón de Kuiper a lo largo de todo el recorrido de la sonda New Horizons desde su lanzamiento en 2006. La misión, que se encuentra ahora en su segunda fase de expansión, debe Con suficiente combustible funcionando hasta la década de 2040, alcanzando distancias de hasta 100 unidades astronómicas (15 mil millones de kilómetros) del Sol, puede detectar una transición hacia una región de polvo dominada por partículas interestelares.

