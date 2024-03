Liga italiana: Empoli – Bolonia 0-1, Fabián decide en el tiempo añadido – Noticias

La jornada 29 de la Liga italiana se abrió en el Estadio Castellani con un partido entre Empoli y Bolonia ganando 0-1. Noticias

El Bolonia domina al Empoli, gana fuera de casa y suma tres puntos muy importantes en la clasificación. El resultado podría haber sido más redondo, pero el Bolonia sólo ganó 1-0 gracias a las excepcionales paradas de Capril. Un asedio que duró unos 90 minutos, con el Bolonia teniendo más del 70% de la posesión. Ya hubo dos sensacionales oportunidades perdidas por parte de Sailemakers y Orsolini, y luego, en el minuto 94, llegó el gol decisivo del habitual Fabián que dio a los Emiliens una victoria clave en términos de clasificación para la Liga de Campeones. Tras un partido de total resistencia, el Empoli cayó en los instantes finales del partido. Tercera derrota 1-0 para los chicos de Nicola. Bolonia consolida la cuarta plaza y ahuyenta a sus perseguidores. Los toscanos perdieron la oportunidad de salir del puesto caliente de la clasificación. El primer semestre se desarrolló según el escenario esperado. El Bolonia se hizo cargo, aplastó al Empoli en la zaga e intentó reiniciar el juego. El primer tiempo termina sin goles. El equipo de Thiago Motta domina el balón y estuvo cerca de marcar en más de una ocasión. Sólo un brillante Caprelli entre los postes y un excelente Valukewicz en defensa mantuvieron el nivel del equipo local. En Bolonia no existe Zirkzee pero destacan Beukema y Urbanski.

Zurkowski y Cambiaggi siempre están muy activos en Empoli. En el minuto 18, el equipo de Bolonia tuvo una doble oportunidad tras un saque de esquina: primero Bukema con un cabezazo y luego Urbanski con el pie derecho. Como se mencionó, en ambos casos el portero del Empoli hizo un buen trabajo despejando el balón del suelo y evitando el gol. Unos minutos más tarde, el Bolonia estuvo muy cerca de tomar ventaja nuevamente con Biokema y Urbanski: primero el defensa se acercó y bloqueó un brillante disparo de Caprile, mientras que la entrada deslizante de Walkiewicz fue decisiva para el gol de Urbanski. En el minuto 26, el Empoli apareció con inspiración personal de Cambiage, que evadió el control de Boukema y se la envió a Niang, quien se equivocó en la parada y el balón llegó a Zurkowski, que disparó el primer gol, pero disparó bien. encima del travesaño. Al final, el Empoli tuvo una oportunidad sensacional: Cambiage se metió en profundidad a Niang después de una falta tras un pase de Boukema, pero este último se recuperó con fuerza ante el delantero senegalés y lo empujó hacia el área, evitando un gol que estuvo a punto de marcar. En la segunda parte, los entrenadores cambian la cara de sus equipos con todas las sustituciones a su alcance. La segunda mitad de la gran batalla sobre el césped se hizo pesada debido a la incesante lluvia que azotó a 'Castellani'. Odgaard y Saelemaekers no parecen ser los mejores sustitutos para el lesionado Zirkzee. El partido se calienta hacia el final con el Empoli perdiendo a Ebuehi por lesión, después de que recientemente participó y regresó de una larga pausa. En el minuto 37, se produce el primer error dramático de Marin en la asistencia con Saelemaekers volando solo hacia Capril: el disparo del ex jugador del Milan es nuevamente bloqueado por una brillante entrada de Capril que convierte el balón en saque de esquina. En el minuto 40, tuvo una buena oportunidad Fabián, quien remató con la derecha tras un tiro de esquina, y nuevamente Capril se lució en el rebote. En el minuto 42, otra gran oportunidad del Bolonia, esta vez con Orsolini como protagonista: un centro perfecto de Christiansen a Orsolini que, en solitario, disparó por encima del larguero a portería casi vacía desde muy cerca. En el último minuto del tiempo añadido, cuando parecía que un Empoli en inferioridad numérica podría volver a subir puestos en la tabla, Giovanni Fabian anotó. Calafiore concluye lo habitual, en una salida libre de la defensa, después de una pérdida rechazada por Capril de forma no del todo excepcional, Fabián llega del grifo y remata en la esquina y sorprende a más de 4.000 aficionados de Rossoblu.

“Bolonia está de luto por los tres ángeles y la madre que ascendió al cielo”: esta es la pancarta levantada por los aficionados del Bolonia en la esquina sur del “Carlo Castellani – Computer Grosse Arena” de Empoli (Florencia) tras un cuarto de hora de juego , con motivo del partido entre Empoli y Bolonia. Así, la afición del Bolonia quiso recordar la tragedia vivida anoche en un edificio de las afueras de la ciudad, donde tres niños y su madre murieron a causa de un incendio que se desató en uno de los apartamentos.

