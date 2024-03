¿Cuánto vale Ferragni? Otros: Valentina no se vio afectada por la crisis de su hermana

En apenas unos meses se podrá comprender con cierto detalle el alcance de la crisis surgida con el asunto Pandoro Palocco y que continúa a nivel personal y que ya ha abierto brechas en el sólido grupo liderado por Chiara Ferragni. Se han cancelado numerosos contratos, lo que ciertamente ha frenado el crecimiento de los balances de sus empresas, que hasta lo último que resta de 2023 parecía realmente imparable. La cancelación de los contratos post-Baluku será impugnada, y ya se ha hecho en parte; Por lo tanto, algunos daños pueden ser recuperables y, cuando pase la tormenta, también se abordará el tema más delicado: la credibilidad de Chiara como influencer, que se ha visto gravemente dañada en los últimos meses.

El volumen de ventas de Vieffe se ha triplicado desde 2020

El final del momento crítico afectó también a su hermana Francesca, que confió la gestión de su imagen a la empresa de Chiara, el grupo Tbs, uno de los dos implicados en la lucha antimonopolio en el caso benéfico Balocco. Sin embargo, parece que los asuntos de la tercera hermana, Valentina, no se vieron afectados por el momento preciso, que tomó de manera más decidida el camino de Chiara al construir una empresa para monetizar su patrimonio de 4,6 millones de seguidores. El volumen de negocios de su empresa Vieffe srl, de su propiedad absoluta, se ha triplicado desde 2020, superando los 5 millones de euros, con un beneficio neto en los últimos años de alrededor de 1 millón de euros y con un patrimonio líquido de alrededor de 2 millones de euros, según los últimos estados financieros presentados ante la Cámara. de Comercio.

Joyas bañadas en plata u oro. El secreto del vestido de novia

Valentina comercializa las joyas con Vieffe, explicando que cada pieza vendida “está elaborada con materiales de alta calidad como el baño de plata 925, oro de 24 quilates o platino, y los procesos de chapado, engaste y acabado se realizan íntegramente a mano”. Como explica en la web que lanza el marketing, adelantándose ligeramente las manos a las posibles protestas que no faltan en estos tiempos, “el proceso totalmente artesanal y manual da vida a productos únicos, cada uno de los cuales tiene su propio espíritu y carácter. , y por lo cual cada pequeña diferencia no se considera un defecto, sino más bien un rasgo distintivo e innovador de cada creación individual”. En una de sus historias de Instagram del viernes 15 de marzo, Valentina también publicó un lujoso vestido de novia, y comentó: “Hoy tenemos una reunión especial”, pero no aclaró si quería entrar en este sector como comerciante o si se trata más bien del anuncio de su próximo paso personal con su jovencísimo novio Matteo Napolitano.

Valentina Ferragni/Instagram

