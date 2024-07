El caso Chiesa estalla tras las acusaciones de Bonucci y provoca tormenta en Internet

Cuando se trata de hablar con claridad. Es raro encontrar un jugador o exjugador que recientemente haya dejado de hablar tan abiertamente de alguien que fue su compañero hasta no hace mucho. Duras palabras dichas por Leo Bonucci hacia Chiesa. El ex defensor que A partir de hoy estará en el banquillo coversiano estudiando como entrenadorEn una entrevista con Sky Sports en el marco del Festival de Cine de Giffoni, escuché al delantero italiano.

Las críticas de Bonucci a Chiesa

Recién casada y regresando de una Eurocopa menos apasionante, el futuro de Chiesa sigue en el aire. La negociación de la renovación no despega mientras la mente de Thiago Motta se filtra para que no le considere un elemento indispensable en su proyecto. “No sé si se ve lejos de la Juventus”, dice Bonucci. “Necesita hacer un examen de conciencia y entender lo que quiere. En los últimos años ha tenido dificultades físicas y personales, y ahora necesita hacer un esfuerzo. paso para convertirse en un gran jugador, espero que esté en la Juventus, pero que «comprende el paso de crecimiento que tiene que dar, de lo contrario el resto de su carrera podría volverse difícil».

Los fans están divididos en sus opiniones sobre Chiesa.

Palabras que sacuden Internet e inundan las reacciones hacia el jugador que sigue en el centro de los rumores de traspasos, como el posible intercambio con Fratesi: “Un día el enfado hacia Chiesa se estudiará en las universidades 9 goles en el último torneo. Todos los problemas físicos y tácticos, se habla de él. Es como si fuera un vago. Es la misma obsesión para Lao y Kafara porque no nos importa la calidad». Luego: «Nunca fue decisivo, ni siquiera antes de la lesión. Pagó 60 millones, una cifra ridícula teniendo en cuenta su rendimiento. Para lograr incluso malos resultados, Simplemente ya no lo veo en la Juventus», pero también: «Bueno, con el entrenador que lo decepcionó, todavía marcó 9 goles en 25 partidos como titular. Entonces, es cierto que el fútbol de Allegri no ayudó a nadie el año pasado. Pero cada vez se habla de él como si fuera el último en llegar cuando corre por 3»

Hay quienes escriben: “Cuatro goles en los primeros 5 partidos, luego una temporada con más bajas que altas y dos goles más en los dos últimos días inútiles del torneo. De alguien como Chiesa es legítimo esperar más, no hay enfado hacia él.» Luego: «¿Cuál es la calidad de Chiesa? ¿Pero alguna vez has visto a Baggio y Totti correr hacia adelante y mirar la pelota como lo hace este tipo? Chiesa será un gran futbolista cuando se dé cuenta de que juega de 11” y nuevamente: “Creí mucho en él pero no se puede negar que, salvo lesión, no dio el salto de calidad que se esperaba (sobre todo mentalmente).»

La afición está enojada: “La pregunta es: ¿Ha demostrado que merece cantidades mayores como las que pide? No, ¿es cierto que la Juve le ha ofrecido una extensión temporal? Sí, porque lo quieren evaluar con otro entrenador. Si no lo hace bien, se le cancelará un año más y le ofrecerán un fichaje”, y también: “El jugador que no ha cambiado nada desde su debut. Es una Candreva menos poderosa. Vive de los ingresos de una buena temporada, luego siempre es mala (y hay que sopesar los goles). «Siempre fui un gran jugador para la Fiorentina, incluso antes de la lesión».

El partido pro-Bonucci se alimenta

Hay quienes confían en el exdefensor: “En mi opinión, en este caso Bonucci tiene razón. Ciertamente sabe más cosas que nosotros…” Luego: “«Él escupió la verdad. Nos guste o no, hay categorías». Y de nuevo: “Bonucci tiene razón, tiene 27 años y debería dar este bendito salto de calidad y sobre todo empezar a ser más humilde” y finalmente: “Para mí, Bonucci tiene razón… ¡pero la etapa de Chiesa en la Juve ya pasó! ¡¡Se acabó! Alguien no está convencido de seguir siendo prima donna… ¡¡Adiós!! Se acabó el tiempo de estos temas!!