¿Qué juego de Nintendo Switch tiene los mejores gráficos? La respuesta de Digital Foundry puede sorprenderte

Fundición Digital Publicó un interesante vídeo analizando aquellos que Los mejores juegos de Nintendo Switch ¿Por que preocuparse? Departamento de Gráfica. Entre los nominados encontramos juegos muy populares, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Super Mario Bros. Wonder y Xenoblade Chronicles 3, pero considerando todo, el título más impresionante según los entusiastas de la tecnología es La mansión de Luigi 3.

La última aventura del hermano de Mario se llamó «El juego técnicamente más impresionante. Y también con un aspecto técnico muy fuerte en Nintendo Switch «capaz de alcanzar picos muy altos en términos de iluminación, calidad de modelo, física y sombras, demasiado para Digital Foundry en algunos casos»Realmente parece un juego diseñado para una consola más potente.«.