“¿Es demencia? «Si les hubieran diagnosticado, nunca lo habrían ocultado».

Pero durante un tiempo, Biden se llevaba mal, tropezaba al hablar o incluso se equivocaba en nombres y referencias: ¿Eso no importa?

“Esto no significa que estuviera loco. El movimiento y las capacidades cognitivas son independientes. Los síntomas del deterioro mental no están relacionados con la forma de moverse o de equivocarse con los nombres. Pensemos en Roosevelt, que estuvo en silla de ruedas y gobernó de 1933 a 1945. No creo que Biden sufra demencia, ni siquiera desde un punto de vista estadístico, las cifras no respaldan esta hipótesis. El 85% de las personas mayores tienen capacidades cognitivas normales y sólo una minoría sufre demencia si hacen que Biden se retire solo porque él. es vieja, esta hipótesis no se mantendrá igualmente”.