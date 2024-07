«Nunca lo había visto servir así».

De nuestro corresponsal

LONDRES – El primer partido por sí solo ya es la página de una novela. Diecinueve puntos, catorce minutos y cinco puntos de break. J. K. Rowling escribió: La magia, en realidad, como en Hogwarts, resulta ser una ilusión. La final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que parecía contener las semillas de un maratón, en cambio, da a luz Lección de tenis sobre césped Va del más joven al más mayor, y es un mensaje casi obsoleto Joker tiene ahora 37 años Saluda con resignación: “Aún eres un niño, vas a ganar mucho”, le dice a Carlito, el archienemigo que le recuerda todo en la pista central de Wimbledon, y todo al mismo tiempo. Los años que pasan, la operación de menisco de hace un mes, la ley natural del futuro que se impone al pasado, para que el mundo siga avanzando en la dirección correcta.

En Church Road, el domingo que celebra el regreso de la princesa Kate al público, el niño español lleno de granos y ojos sonrientes lidera por dos sets (6-2, 6-2), luego se permite el lujo de lanzar generosamente por la cancha. Los tiempos Partido a tres puntos contra los mejoresAntes de llegar al desempate y recuperar el control de las operaciones (7-4).

Un partido muy claro, nada dudoso, casi decisivo, que acabó con la devolución de Djokovic con un segundo servicio de Alcaraz. Quizás solo en París en 2020 con Rafa Nadal el serbio, ganador de 24 Grand Slam, logró un resultado unidireccional tan radical. El tercer set, de no haber sido por la insistencia del español en terminar el partido con un ace, habría terminado con un marcador de 6-4 en lugar de 7-6. Explicó: “Traté de conseguir el punto de partido sacando, pero no lo logré”. En ese momento me dije a mí mismo que debía mantener la calma para no perder de vista el objetivo”.

El año pasado no hubo emociones, pero estos dos fenómenos se afirman como la pólvora y el fuego: cuando se encuentran, estalla el fuego (ver Cincinnati 2023). La final fue predecible pero entretenida gracias a Carlito, un tirador excepcional: los tiene todos (y los tiros que no hay, los inventa), con cualquier corte al balón. Natural de Murcia, de la imaginativa mano de Miguel Ángel. «Él era mejor y yo estaba por debajo de él. Nunca lo había visto sacar así: me ganó», admitió el serbio. Joker, que aún no ha logrado ninguna victoria, confirma sus objetivos de temporada y va más allá: «Juegos Olímpicos y Abierto de Estados Unidos. “Trabajaré duro para estar a la altura de la nueva generación”. Casi suena como una amenaza.

Por segundo año consecutivo, Wimbledon termina en el bolsillo del jugador de 21 años más formidable jamás enviado a la Tierra por los dioses del tenis, Carlito, después de que París venciera a Londres, el sexto tenista en hacerlo en la Era Abierta. Junto a Laver, Borg, Djokovic, Federer, Nadal, un logro dentro de un logro, impide a su rival ganar el 25º torneo al incluir un cuarto major muy personal, la declaración de Mayora. Ninguna superficie está prohibida: nadie la ha roto nunca 4 critica A su edad. «Todavía no me considero un héroe», sonrió el nerd que torpemente se inclinó frente a la princesa. El único momento ayer que lo vimos teniendo serias dificultades fue cuando recordó lo que se suponía que debía usar. noche Abrió el baile de los ganadores, una tradición de Wimbledon, junto a la reina Barbora Krejkova, quien superó por poco a Jasmine Paolini. “Estoy escribiendo mi historia. Espero algún día sentarme a la mesa de los inmortales. “No me pongo límites”, dice.