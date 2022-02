Duda en las bolsas globales y cómo defender el ahorro

El escenario de la crisis de Ucrania es una noticia realmente espantosa para el mundo que cree que finalmente está saliendo de la odiosa pandemia del coronavirus.

La invasión rusa de Ucrania interrumpió los periódicos internacionales de geopolítica, así como los periódicos económicos. Las acciones amenazan con colapsar, los inversionistas se confunden y piensan que correrán, pero los ahorros también corren el riesgo de inflación. Una posición pesada y espasmódica en la que es muy difícil orientarse.

La primera duda se refiere a las acciones. La bolsa de valores mundial recibió un alboroto por la noticia de la invasión rusa, Pero luego rebotó de una manera casi inexplicable. Sin embargo, en realidad, los verbos se mueven a su manera, que a menudo es muy diferente al estado de ánimo de las personas. Está claro que pronosticar el mercado de valores en la situación actual es muy difícil, sin embargo, no importa cuán grave sea la crisis en Ucrania, La reacción del mercado puede ser en gran medida neutral ante estos tristes acontecimientos.

La paradoja de las acciones globales

De hecho, si una crisis internacional como la de Rusia y la OTAN es definitivamente una mala noticia para los mercados, por otro lado se está alejando de lo que realmente asustó a las bolsas o la subida de tipos de la Fed. En un clima de guerra como este, la Fed tiene una nueva excusa para mantener las tasas de interés en cero, permitiendo así que la bolsa siga creciendo. Por lo tanto, si existe claramente un nerviosismo válido y una preocupación comprensible por las acciones, no se excluye que a pesar de la gravedad de la crisis en lugar del colapso, podríamos ver una agitación temporal.

inflación desenfrenada

Sin embargo, al mismo tiempo, la crisis de Ucrania amplificó los efectos de una inflación ya destructiva. Para las familias más pobres, esto significa el verdadero sufrimiento de no poder llegar a fin de mes, pero en general Para todos, esto significa una reducción significativa del poder adquisitivo y la necesidad de proteger sus ahorros. Los italianos en este período están recurriendo a los bonos de ahorro postal, que en realidad son una herramienta fácil de entender y adecuada para la mayoría de las personas. También está claro que las alternativas no faltan, pero muchas veces son demasiado complejas para quienes no están familiarizados con el mundo de las inversiones. Las asociaciones de defensa del consumidor desconfían especialmente de algunos planes de inversión propuestos por bancos e intermediarios financieros.

Lea también: Bonos con interés: Llegan nuevos 5 x 5, para que tus ahorros estén protegidos contra la inflación

Lea también: Superbonus 110%: Firma del decreto de costos, dudas sobre el análisis de precios

Cada producto puede ser correcto siempre y cuando lo entiendas y sobre todo mientras no te dejes atrapar por la ola de la emoción. Pero la crisis de Ucrania también podría significar nuevos problemas en el frente de la oferta y, de hecho, los círculos temen el peligro de los supermercados vacíos. Esto es sobre todo porque el movimiento de camiones con aumentos esperados en el frente de gasolina se vuelve objetivamente más difícil.