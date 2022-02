‘No me dieron muchas esperanzas’

Sin duda, uno de los favoritos y seguidos por el público es Massimo Giletti, presentador de la emisión en La7 «Non è l’Arena». El periodista siempre se ha presentado como una persona fuerte y combativa, además de un profesional que no se detiene ante nada. Pero durante su infancia, Massimo fue un joven que fue ridiculizado y engañado por sus compañeros de escuela porque padecía una grave enfermedad que lo afectó severamente durante su adultez y adolescencia. Quienes siguen a Massimo Gilletti con pasión y dedicación saben que siempre ha sido una persona muy introvertida. Sin embargo, hace unos años, el reportero decidió conceder una entrevista a buena salud Para dar a los italianos una mirada más profunda a su vida privada, cuenta la historia de uno de los momentos más oscuros y difíciles de su vida. Massimo Giletti nació en Turín el 18 de marzo de 1962, y aunque ahora puede presumir de una carrera impresionante y sin duda de mala reputación en el mundo del periodismo y el espectáculo, no siempre tuvo una vida fácil. En particular, nos referimos a esos años tan sensibles de la adolescencia en los que todo parece estar inflado y sobre todo donde los juicios y opiniones de los demás pesan como rocas.

Massimo dijo que pasó por un período muy difícil durante la pubertad, un buena salud Reveló los primeros momentos del inicio de la escoliosis: “Una curva pronunciada en la columna vertebral: de repente noté que mi madre solía ducharse por la noche. […]. solo tengo cinco años, Soy un niño tranquilo y enérgico, al que le encanta correr y jugar al aire libre. Esta curva preocupa a mi madre, que inmediatamente me lleva al cirujano ortopédico jefe del Hospital de Turín. Todavía recuerdo ese viejo y triste edificio. Tan fría como la frase que allí pronuncia el especialista en términos inequívocos, y a decir verdad sin mucho tacto:Este niño no estará solo por mucho tiempo“.Y así descubro que tengo una forma severa de escoliosis, lo cual es inusual en un niño tan pequeño: en general los riesgos vienen un poco más tarde, con la edad”.

La madre del periodista decidió cambiar de rumbo y acudir a un centro especializado en Suiza, como dijo Gilletti en la entrevista arriba: «Parecía que la única solución era la cirugía, que en ese momento era larga y arriesgada. Mi madre no tenía intención de eso». . En su lugar, elige un centro especializado para el tratamiento. El fisioterapeuta en Ginebra, en el Hospital Gourgas. Incluso allí no me dan muchas esperanzas, pero me exponen a sesiones intensas de gimnasia específica». Muchos años después del diagnóstico, Massimo conoció a un cardiólogo que cambió su vida. Con el cuidado de su equipo médico y en particular a través de un dispositivo especial diseñado por el propio médico, pudo no solo detener el proceso de empeoramiento de la escoliosis, sino también hacerlo retroceder, por lo que pudo llevar una vida normal y se convirtió en el gran hombre que todos conocemos hoy.