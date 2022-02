La Guerra Fría y el Principio de la Disuasión: El Gambito Loco de Putin :: Blog de Hoy

Las décadas de la Guerra Fría han hecho que el mundo vuelva a la idea de que las grandes potencias no están en guerra entre sí. No fue del todo así: los escenarios de guerra estaban simplemente fuera de la vista (de la raza) para los europeos y los norteamericanos. Corea, Vietnam, Afganistán, etc.: La guerra real, peleada, desgarrada y peleada, siempre ha existido en algún lugar del mundo. Sin embargo, no había posibilidad de que se volviera «global».





El equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética se basó en la «destrucción mutua asegurada». Si disparas el primer tiro nuclear, tendrás tiempo de disparar el segundo tiro, el tiro de respuesta, y terminaremos en ruinas. Así que no vale la pena empezar. Tal disuasión no se limitó solo a la bomba atómica sino en general a evitar conflictos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque había peligro de escalada a la bomba atómica, y nadie pensó que valía la pena.





La guerra en Ucrania demostró un uso completamente nuevo por parte de Vladimir Putin de este principio. Putin entiende que al atacar a Ucrania no está haciendo un trabajo similar al de las guerras que Rusia ha librado desde 1991 en Georgia, Moldavia, Chechenia, Tayikistán y nuevamente Chechenia y Georgia. putin despedido ataques Para un país europeo, no en el sentido de una unión. Basta pensar que 250.000 ucranianos viven en Italia. Trabajan con nosotros, estudian con nosotros y son parte integral de nuestra sociedad, así como de las sociedades de otros países europeos.





Pero Putin se sintió libre de atacar, confiando en el hecho de que nadie tomaría represalias para evitar caer en una devastación mutua. Sin embargo, para no «correr riesgos», amenazó a todos con consecuencias «sin precedentes» si alguien intentaba responder. Todos tuvieron cuidado de no responder militarmente. después de cada cosa,Ucrania No es parte de la OTAN (por cierto: no podría haber sido parte de ella porque los países internamente desestabilizados no pueden ingresar a la OTAN, y Ucrania lo es). Para muchos observadores, la comunidad internacional parece estar observando y respondiendo de otra manera también, pero ese es otro tema.









En otras palabras, si durante la Guerra Fría el principio de disuasión y destrucción mutua sirvió para evitar enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora Putin utiliza el mismo principio para atacar primero. Esto también es un hecho nuevo. históricamente relevante. Es un problema serio.