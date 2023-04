Finlandia a votar, un día con Sanna Marin. Reelección en duda: «demasiado para gastar» – Corriere.it

“El mejor recurso del país no son los bosques, son los cerebros”, grita Marin, ante una ovación de pie: Durante seis minutos del 14 de marzo habla de la escuela“Que volveremos a los mejores estándares”. El fantasma es Estonia, que superó a Finlandia por el primer puesto en las pruebas de la OCDE-PISA. “El crecimiento no se logra reduciendo los impuestos corporativos, sino mediante la investigación y el desarrollo”. Luego la sanidad, la desigualdad y los subsidios. Tarda una hora en irse: todos quieren una foto con ella.

“Me preocupa el déficit”, explica el economista. Martin Bassi, Propietario del Podcast de Educación Financiera y Candidato con Petteri Orpo. «Con Marin, ganamos $10 mil millones en deuda al año». El 45% del gasto público son redes de protección social. «Hay 200.000 parados. En lugar de alimentarlos hay que formarlos: hay una crisis de mano de obra, pero la oferta y la demanda no se están dando». Argumentos que aportan votos en una crisis económica. “Nuestro país no es desperdicio, sino inversiones”, dice Sanna Marin. Desde el Teatro Lempäälä, La segunda asamblea en su último día de campaña. Colas de «nadie se quedará atrás» en las tarimas de la fiesta sirviendo -es tradición- salchichas o tortitas. El plato típico de Sdp es sopa de guisantes. «Como en el ejército»recuerda a un miembro. 1.700.000 finlandeses votaron anticipadamente; El 60% restante vota hoy.

Marin ha perdido peso, probó su «fiesta de entrada» y acaba de comprar una casa en un edificio neoclásico en el elegante barrio de Töölö. Si no gana y se ve obligado a abandonar la casa de Kesäranta, irá a quedarse allí de inmediato. Quizás solo. En la capital chismean rumores de divorcio Persiguiéndose: el comunicado de prensa conjunto con su esposo Markus Raikkonen estará listo en sus cajones de notas de relaciones públicas, a la espera del resultado de la votación. En cuanto a su posible nueva vida como «perdedor», dijo: «Creo que no va a querer favores, no de inmediato. Podría postularse para la presidenciapensó el Jankari. Otros piensan en la OTAN. Desde el Teatro Karhupuisto, donde termina la campaña de la estrella Sanna Marin, Töölö no está lejos.