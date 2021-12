«Sin refugios, sin ofensas, Italia estaría en la zona blanca» – Corriere.it

Desde Margherita de Pac

Según el inmunólogo, «es injustificado negarse a prevenir la enfermedad de Covid, que obliga a la gran mayoría de los italianos a sufrir restricciones».

“El virus no nos da tiempo para convencer a los no vacunados, funciona muy rápido”, no se desvía de su línea de compromiso Sergio Abrignani, inmunólogo de la Universidad Estatal de Milán. Debido a que la variante Omicron se empuja con fuerza, la infección aumenta más rápido de lo esperado. Mientras Descendieron sobre Alemania, tres semanas después del bloqueo impuesto a no Vax..

Empecemos por los datos.



El porcentaje de trabajadores en cuidados intensivos es un factor clave para cambiar el color de las regiones y perturbar la vida de millones de italianos. Hoy en día, más del 80% de las familias no están vacunadas. Esto no es justo. Si las áreas van de amarillo a naranja y, con suerte, no a rojo, La responsabilidad recae en gran parte en aquellos que se negaron a prevenir Covid. en efecto, yo Datos de la Facultad de Salud Nos dijeron que una persona de 80 años sin vacunar tenía un riesgo 85 veces mayor de terminar en cuidados intensivos que una persona vacunada. El riesgo es 13 veces mayor entre 60 y 79 y 6 veces mayor entre 40 y 59. ¿Todavía queremos hablar de persuasión? «

La mayoría de los 3 millones de personas no vacunadas mayores de 50 años no están motivadas por la ideología sino por el escepticismo. ¿Toda la hierba forma un paquete?



El virus no distingue entre ideología y frecuencia. Puedo entender a quienes tienen dudas mientras no justifico a quienes se encuentran en una situación tan crítica para el país, luego de dos años de la pandemia, La certeza alimenta la paranoia: Los que dicen que la vacuna altera el ADN y lo vuelve estéril, los que hablan de una conspiración global de las grandes farmacéuticas para controlar a los pueblos, los que afirman que los ataúdes de Bérgamo estaban vacíos. READ La campaña está diseñada en torno a la dificultad normal: Nerd4.life

Hoy eres inflexible, ¿por qué?



«¿Es aceptable que 9 de cada 10 italianos tengan que pagar el precio por el comportamiento de unos pocos? Por no hablar del daño económico a algunos grupos cuando las regiones cambian de color. ¿Es el deber de vacunar una medida estricta? Covid es muy difícil» .

Agrega más números.



«Si todos estuviéramos vacunados, las camas ocupadas por completo serían el 20-25% de las camas existentes, por lo que toda Italia sería blanca. Aproximadamente 3 millonesDe las aproximadamente 50 personas que no han sido vacunadas, 1,4 millones tienen más de 60 años, lo que representa aproximadamente el 8% de la población total de esa edad. Una minoría, sin embargo, llena las operaciones de recuperación y prepara la vida del 92% de los que están de servicio ”.

Incluso hace un par de semanas, sus colegas de confianza no dijeron que estaban seguros de la existencia de Omicron. Tendrá lugar tanto en Italia como en Sudáfrica. ¿en vez de?



“Con este virus, corremos el riesgo de que se demuestre que estamos equivocados al día siguiente. Omicron ha quemado tiempos. En Gran Bretaña, se estimó que el tiempo de duplicación para la infección con la nueva variante era de tres días. Es muy contagioso, aunque afortunadamente en la gran mayoría de los vacunados parece presentarse con síntomas leves parecidos a los de la gripe «.

Israel puede recomendar la cuarta dosis para personas mayores de 60 años que estén inmunosuprimidos y trabajadores de la salud tan pronto como 4 meses después del último retiro del mercado. Quieren anticipar la quinta ola. ¿Es el estrés lo que debes correr?



No conozco sus datos. La tercera dosis forma parte del esquema de vacunación clásico utilizado durante décadas, mientras que una cuarta dosis debe usarse cuando se debe tener en cuenta que 4-5 meses después de la vacunación de refuerzo se reinfecta. Esto le puede pasar a Disminución de la memoria inmunológica y me sorprendería si eso sucediera pronto. O la alternativa escapa a la vacuna «antigua» y, por lo tanto, se debe utilizar una vacuna actualizada «. READ Netflix ha comenzado a distribuir videojuegos a teléfonos inteligentes

En Italia hay otro género, el tampón de sudor. ¿Cuándo es razonable realizar la prueba?



«En primer lugar, si la ley lo exige. Luego, cuando haya síntomas que indiquen una enfermedad similar a Covid. Finalmente, 4-5 días después del contacto con la persona positiva y determinando cuándo el paciente positivo se vuelve negativo. En todos los demás casos, dabbing Es un malestar dictado por la sensibilidad individual y, a veces, por la ansiedad personal. No lo aprovechemos «.