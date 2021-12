Dice una vaga frase sobre Zaniolo y sale de la entrevista

Tras el Bologna-Roma, el técnico portugués se mostró furioso por las advertencias dadas a Abraham y Karsdorp y también habló sobre Nicolo Zaniolo. Roma perdió otro partidoSexto en esta liga. En Bolonia, los Giallorossi perdieron 1-0. Mourinho también ve desaparecer el cuarto puesto, que ahora está a seis puntos. Tras el partido, el técnico portugués seguía elogiando a su equipo: «La Roma estuvo hoy bien, lo dio todo, contra todo y contra todos. Yo siempre estoy a mi lado». Las palabras del capitán son las del portugués que ahora tendrá que empezar a pensar de inmediato en el próximo partido de campeonato, que no es como todos los partidos de Mourinho, porque el sábado 4 de diciembre en el Olímpico está el Roma-Inter. El desafío en el que los Giallorossi saldrán al campo sin posición de ataque. Porque sufrirá tras la quinta tarjeta amarilla de la temporada Ronda de descalificación de Tammy Abraham: «Tengo que crear un equipo para jugar el sábado. Afortunadamente cambié a Mancini». Con mucha deportividad, el equipo de su amigo Mihajlovic felicitó: «Cuanto menos hablo, más rápido llegamos a casa. Felicito a Bolonia, que jugó su juego y luchó». Tras el partido, el técnico portugués también habló sobre Zaniolo, que ha cambiado de rol en los últimos partidos pero sigue sin marcar en Liga: “Digo algo en contra de mis intereses, pero Si yo fuera Zaniolo, pensaría que se le complicaría Seguir jugando en la Serie A italiana. Obviamente, siente que en cada situación en la que estoy en contra, me siento mal por él «.

Para Mourinho Roma-Zoria «Es una final» y para Zaniolo: «No espero nada de él»

Cada madre Mourinho No muy claro. Porque mirando la temporada 1999 también se puede pensar en una puñalada, y esta tesis parece reforzarse dado que tras estas palabras Mou abandonó la entrevista. Pero en realidad hay más. Porque el exjefe de Chelsea y Tottenham amplió la discusión y hablando sobre el mediocampista señaló que la dirección de los árbitros fue decepcionante. amarillo excesivo A Tammy Abraham y también a Zaniolo. READ Se canceló un insulto social, luego la habitual negación. Pjanic Koeman, todavía una chispa Tras los canales oficiales de Roma, los portugueses volvieron a Zaniolo y fue aún más claro: «Hablo en contra de mis intereses, Aconsejo a Zaniolo que viaje al extranjero, Porque aquí en Italia se le hizo imposible jugar «.

