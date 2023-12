Día del regalo de Navidad: -2

Desde hace unos años, cuando llega diciembre, nos devanamos los sesos para pensar en algunas ideas para aquellos que quieren (o deben, por las circunstancias) hacer regalos de Navidad. Un regalo de Navidad al día, todos los días durante un mes, hasta el 24 de diciembre. Si eso no funciona para usted, lo intentaremos nuevamente mañana. Incluso si las siguientes cosas no te funcionan, recuerda que siempre están ahí Movimiento de brida.

Quizás no has encontrado nada que te convenza, quizás no conoces muy bien a la persona a la que quieres hacerle el regalo, quizás piensas que no tiene sentido ir a una tienda y comprar lo primero que llega. útil: puede que tengas todos los motivos para no comprar un regalo dos días antes de Navidad, pero nuestro (ahora tradicional) regalo de hoy puede trascenderlos a todos. Es una donación a una organización benéfica o sin fines de lucro que apoya una causa en la que usted o la persona a la que finalmente está donando cree. Hay miles de organizaciones sin fines de lucro que funcionan gracias a las donaciones y nuestro consejo es favorecer a las más pequeñas que conozcas una causa, ya que es más fácil que tu donación tenga impacto (a menos que pretendas ser muy generoso). Para aquellos que no tienen tiempo para investigar, a continuación encontrarán algunas ideas relacionadas con temas que hemos cubierto este año o que nos estamos tomando más en serio.

Contra la violencia de género. La violencia contra las mujeres fue quizás un tema que llegó este año a más gente de lo habitual, especialmente después del asesinato de Julia Chichetin. DiRe (Mujeres en línea contra la violencia) es un proyecto que reúne a más de 100 centros independientes contra la violencia en toda Italia y aborda la cuestión de la violencia de género a través de servicios que van desde recepción telefónica, entrevistas personales y hospitalidad en hogares de acogida. En Italia, los fondos estatales asignados a la lucha contra la violencia doméstica tienen dificultades para llegar a los centros, y la actividad de estas estructuras depende a menudo del trabajo voluntario, que no es suficiente. Para donar a DiRe Puedes ir aquí.

Ayuda a Gaza. EducAid es una ONG con proyectos en varios países de África, Oriente Medio y los Balcanes que se ocupa principalmente de sistemas educativos y menores, con especial atención a personas con discapacidad. EducAid ha estado activo en Palestina desde 2003: opera principalmente en Gaza, donde ha establecido un centro que brinda apoyo a personas con discapacidad a través de apoyo psicológico, terapia ocupacional y operadores que ayudan a las personas a desarrollar su independencia diaria. Actualmente, los operadores (25 en total y todos ellos vivos a pesar de los bombardeos) trabajan principalmente en lugares donde hay personas desplazadas en la Franja, en este caso también brindando asistencia en particular a personas con discapacidad (se estima que hay más (más de 100.000, a los que ahora se suman muchos más). Se presenta aquí (En el motivo del pago, escriba “Emergencia Gaza” para donar a proyectos relacionados con la Franja de Gaza).

Rescatar a migrantes en el mar. Entre las ONG más activas recientemente se encuentra la organización italiana Médicos Sin FronterasEs una organización humanitaria que brinda asistencia médica en todo el mundo. Hoy en día, la organización está activa en 80 países y cuenta con más de 65.000 operadores. En marzo pasado, Luca Miscullin, periodista de The Post, dijo en un podcast: el barcoCómo funcionan en el Mediterráneo: Escucha aquí, si quieres saber dónde irá a parar tu dinero o si quieres contárselo a las personas a las que le estás dando este regalo. Otras ONG que se ocupan de operaciones de rescate en el mar son: Organizaciones alemanas SOS Humanidad Y Misión salvavidase internacional SOS Mediterráneo. Pero hay muchos otros casos: entre los que hemos hablado en el pasado, por ejemplo, está el caso italiano ResQ, Observación del marAdemás de alemán y español. ProActiva con los brazos abiertos.

Enfermedades genéticas raras. Le Ali di Camilla es una asociación que se ocupa de los llamados «niños mariposa», afectados por la epidermólisis ampollosa (EB), una enfermedad genética rara y muy incapacitante que provoca lesiones y desgarros en la piel, síntomas que pueden ser causados ​​por ligeras fricciones o incluso pueden aparecer de forma espontánea: Reciben este nombre por la fragilidad de la piel y las mucosas. Es una enfermedad de la que quizás hayas oído hablar en las últimas semanas por esta historia que también seguimos en el post.

La EB afecta de media a un niño de cada 50.000 nacimientos, y hoy la padecen unas 500.000 personas en el mundo. En Italia viven alrededor de mil personas y en la forma más grave de esta enfermedad la tasa de mortalidad es elevada a los dos años de vida. Le Ali di Camilla acompaña a los pacientes de diferentes maneras: a través del apoyo en la vida diaria, difundiendo información y sensibilizando al público sobre el tema, poniendo a los pacientes en contacto con los profesionales sanitarios y acompañándolos en la toma de control del proceso terapéutico, con una recaudación de fondos para aumentar Financiación de investigaciones y participación en licitaciones de organismos públicos y privados. Entre los diversos proyectos implementados y apoyados por la Asociación se encuentran la “Casa de Camilla”, una estructura para acoger a los Niños Mariposa que vienen a Módena de toda Italia para visitar y recuperarse, cerca de la Clínica Médica de Módena, y el “Nunca camines solo”. ”proyecto que brinda apoyo a los Niños Mariposa en la Franja de Gaza (cuyo número llegaba a unos cuarenta antes del inicio de la guerra). Puedes donar al número IBAN que se muestra en el sitio web. www.lealidicamilla.org: IT37V0503412908000000007123.

Hemos recomendado otras asociaciones en años anteriores y puedes encontrarlas aquí, aquí y aquí.

