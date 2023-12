Mattino anuncia: Zielinski tiene un acuerdo con el Inter: no renovará con el Napoli

Zielinski no piensa en irse ahora a menos que el Nápoles le obligue a hacerlo, con la esperanza de obtener una pequeña compensación.

Llegan más confirmaciones sobre lo que se avecina Piotr Zielinski Lo que parece muy cerca del Inter para la temporada 2024/25. Los diálogos entre ambas partes continúan y los nerazzurri están trabajando para ficharlo en libertad, teniendo en cuenta que el polaco de momento no tiene intención de renovar con el Napoli. El periódico «Il Mattino» informó sobre un acuerdo ya alcanzado: «La sombra que ensombrece el futuro de Piotr Zelenskiy tiembla en vísperas del derbi contra la Roma. Es cierto que el polaco tomó otra decisión hace unos años. hace tiempo, Detrás de sus dudas respecto a las propuestas de renovación está el acuerdo al que llegó con el Inter .

Pero Aurelio De Laurentiis, en su entrevista al Corriere dello Sport Stadio, corre el riesgo de abandonarlo al descontento de los aficionados porque “prefiere la niebla al sol y al mar”, lo que amenaza con cerrar el ciclo del talento polaco en Nápoles. En medio de la polémica. Por otro lado, la despedida de la napolitana nunca es sencilla, siempre está llena de resentimiento y de palabras que nunca resultan relajantes. Parece que ya está todo escrito, pero no en enero: Zielinski no piensa en marcharse ahora, a menos que el Napoli le presione para que lo haga con la esperanza de recibir una pequeña compensación. Pero el polaco no quiere abandonar el barco ahora: quiere cumplir el contrato hasta el final. Sin renovación”.