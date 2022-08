Día de impuesto impuesto en un día concentrado 168 días de impuesto – Economía

Después del Armisticio de agosto, declaraciones de impuestos para ganar dinero. Hoy para los contribuyentes italianos es real día de impuestos, Con 179 trámites y 168 lotes concentrados en un día.

En total, en agosto, hay 205 obligaciones tributarias por unos 40 mil millones en ingresos fiscales esperados. En la parte superior del calendario financiero hay una fecha límite para el pago del saldo y el primer depósito de Impuesto sobre la renta, un incremento del 0,40%, que interesa a muchos contribuyentes pero principalmente a las cifras del IVA. Quienes optaron por el pago fraccionado y realizaron la primera cuota antes del 30 de junio de 2022, ahora están invitados a pagar la tercera cuota, con interés por el monto del 0,51% aplicable.

Luego están las obligaciones periódicas de retención de los titulares del número de IVA, luchando con los plazos para los pagos del IVA, las retenciones y las contribuciones del Inps.

Cita también con pago de saldo y primer depósito deires Un aumento del 0,4%. Para el impuesto de sociedades, quienes opten por el pago fraccionado deberán pagar la tercera cuota, al 0,51% de interés: en todo caso, deberán haber realizado la primera cuota antes del 30 de junio de 2022.

El lunes también hay plazo para el segundo trimestre del llamado «escala éster», en el que las empresas y autónomos deberán comunicar a la Agencia Tributaria los datos de las transacciones transfronterizas, es decir, las ventas de bienes y servicios desde o hacia nacionales no establecidos en territorio italiano. También hay cabida para Rai Fee, pagándose la segunda prima semestral para los que no tienen cuota en la factura, mientras que para los mayores de 75 años con ingresos no superiores a 8000€ se puede pedir una exención.

Otros plazos incluyen el pago de retenciones en las transferencias bancarias y oficinas de correos; registro de contratos de arrendamiento y pago del impuesto de registro; Pago mensual del impuesto a las transacciones financieras, impuesto Tobin, aplicable a bancos, fideicomisos y empresas de inversión. Un mes particularmente ocupado para los contadores, a quienes el presidente de la Federación Nacional de Contadores Públicos Certificados y Jóvenes Expertos Contables, Mathieu de Lees, les pidió que definan un nuevo calendario financiero.