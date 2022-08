Kalinda: «Elijo con responsabilidad, la derecha al final nos hará como Venezuela»

“Estaba dividido entre dos sentimientos: sentirme solo, mantener nuestros pensamientos puros y sentirme responsable de Un país que corre el riesgo de encontrarse en un gobierno de derecha acabará por hacernos como Venezuela«. como el Carlos CalendaEn una entrevista con «La Repubblica» habló sobre el camino que lo llevó al acuerdo con el Partido Demócrata: «En la base, muchos me pedían que parara: ‘Ve solo’. Especialmente los activistas gitanos que vivieron la experiencia de 20 en el municipio. Llevo días pegado al teléfono. «Al final había un sentido de responsabilidad «porque» con esta ley electoral íbamos a conceder solos treinta cuerpos a la derecha».

Define relaciones con secretaria PD Lita como «buenas»«Él es socialista y yo soy liberal progresista. Él recibe el bono de 18 años y creo que está mal. Pero al final, sobre la esencia fundacional de las propuestas, nos encontramos de acuerdo». ¿Renzi? Lamento que haya sido uno de los mejores primeros ministros de los últimos años». En una entrevista con Il Messagger, Kalinda enfatiza la armonía con Lita: «Hemos hecho que el Frente Republicano sea más competitivo: soy el líder del liberal y populista, y Enrico es el líder del campo democrático y progresista. Un buen tándem, ¿no?”. En una entrevista con “La Stampa”, aún señala la distancia con Di Maio y Fratoiani: “Si dependiera de mí, no los dejaría unirse a la coalición, pero si Lita los quisiera, tendría sentido que él los cuidara y los administrara”.

Texto del acuerdo entre Lita, Calenda y Della Vidova

Este es el texto del acuerdo alcanzado entre Enrico Letta, Carlo Calinda y Benedetto della Vidova, con el que se firmó un acuerdo electoral a más tardar el 25 de septiembre.

«visión, programa: Las próximas elecciones son para elegir un campo entre Italia entre los principales países europeos e Italia aliada con Urbano y Putin. Es un punto de inflexión que marcará la historia futura de nuestro país y de Europa. El Partido Demócrata y Labor/+Europa han firmado este acuerdo porque consideran que es una obligación construir una propuesta de gobierno exitosa sobre la base de los siguientes puntos. El PD y Acción / + Europa se comprometen, dentro de su propia autonomía programática, a promover el interés nacional en el marco de un fuerte anclaje de Europa y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Italia y el sistema de alianzas, así como definir el inicio de la segunda período de posguerra. En este marco, las partes reconocen la importancia de dar continuidad a las directrices de política exterior y de defensa del gobierno de Draghi con especial referencia a la crisis de Ucrania y la lucha contra el régimen de Putin. Ante las consecuencias del cambiante escenario internacional en el sector energético, PD y Acción/+Europa se comprometen a implementar las políticas públicas más adecuadas para asegurar la independencia del país intensificando las inversiones en energías renovables, fomentando la diversificación de suministros para reducir la dependencia de Rusia gas, y construir estaciones de regasificación gas a gas En el marco de una estrategia nacional de transición ambiental benigna y sostenible.

En el ámbito económico y social, las partes se comprometen a combatir la desigualdad y los costes de la crisis en salarios y pensiones, acuerdan la consecución de salarios mínimos en el marco de una directiva comunitaria y una reducción significativa de la «cuña fiscal» para proteger trabajadores en particular. Los dos partidos comparten y conocen la forma y el trabajo del gobierno encabezado por Mario Draghi. Los partidos que provocaron su caída tenían una gran responsabilidad hacia el país y Europa. En cuanto a las reformas que deben completarse y/o modificarse tras la dolorosa interrupción del gobierno, tanto Pd como Action/+ Europe coinciden en la necesidad de: a) la implementación total del plan nacional de recuperación y resiliencia según el cronograma acordado con la UE b) desarrollo de políticas fiscales basadas en la responsabilidad y políticas fiscales progresivas, al mismo tiempo que se impulsa la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE que no suponga una vuelta a la temporada de austeridad; c) no aumentar la carga fiscal global; d) Corregir el Instrumento de Renta de la Ciudadanía y el “Bono del 110%” en línea con las intenciones marcadas por el Gobierno de Draghi; e) dar prioridad absoluta a la aprobación de leyes de derechos civiles y de Ius scholae.

«Candidaturas, Carta ElectoralLas Partes se comprometen a no postular personalidades que puedan causar división en sus distritos electorales en distritos electorales uninominales, a fin de aumentar las posibilidades de victoria de la coalición. Así, en las circunscripciones uninominales, los líderes de las fuerzas políticas que formarán la coalición, los exdiputados del M5S (que se fueron en la última legislatura), y los exdiputados de Forza Italia (que se fueron en la última legislatura) no serán candidatos. El total de candidatos en las circunscripciones uninominales de la coalición se dividirá entre Demócratas, Progresistas y Laboristas/+Europa hasta un límite del 70% (Partido Demócrata) y 30% (+Europa/Laboristas), con un descuento del total. De las circunscripciones que se atribuirán a las listas de la otra alianza electoral. Esta proporción se aplicará a los diferentes grupos de colegios que se determinarán de común acuerdo. Los partidos se comprometen a exigir que el tiempo de conversación de la coalición en las transmisiones televisivas se reparta en los mismos porcentajes que los aplicables a las circunscripciones. Las listas del Partido Demócrata y del Trabajo / + Europa participarán en la campaña electoral encabezada por Enrico Letta, el favorito de los Demócratas y Progresistas, y Carlo Calenda, el favorito del Partido Laborista / + Europa y los Liberales.

