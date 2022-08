Francesco Sciofalo en silla de ruedas: testimonios, cómo está

En la noche del 20 al 21 de agosto, la influencia romana francesco sciofalo Fue llevado al hospital después de pasar una noche, como invitado especial, en I Mori Lounge – Cava’ en Ispica, una ciudad en la provincia de Ragusa. No está claro qué pasó, pero poco a poco van surgiendo más detalles sobre los motivos que se impusieron en la cara anterior isla de la tentación y el Bubba y Nerdy Para contactar a los 118 trabajadores de la salud, Deaniera Marzano, una activa experta en chismes de Instagram y amiga de un entrenador personal, proporcionó algunos detalles adicionales sobre el tema.

Marzano recopiló el testimonio de alguien que conoció a Chiofalo en la tarde del 21 de agosto. El certificado no solo está escrito, sino que también está documentado por una foto que muestra a Francesco en uno de ellos. silla de ruedas a miAeropuerto de Fiumicino. Esto le dijo a Dinah la persona que vio al entrenador personal en las últimas horas:

«Lo conocí ayer a última hora de la tarde en el aeropuerto de Roma Fiumicino. Estaba en muy mal estado, no podía caminar, estaba en una silla de ruedas con un sistema operativo del aeropuerto de Fiumicino. Parecía muy cansado y de muy mal humor. Soy honesto, Me dio pena verlo en esas circunstancias, que pobrecito”.

Francesco Ciovalo regresa a Roma

Hace unas horas, Marzano siempre había estado en contacto con alguien cercano al entorno hospitalario de Catania. Esta persona informó que Chiofalo, Después de estar en la sala de emergencias en Sicilia y después de las primeras pruebas, Se tomó la decisión de firmar para el alta del hospital. No es una elección tonta, sino dictada por el hecho de querer volver a ella. Roma de su familia y realizar todos los exámenes necesarios en la capital.

Desde la primera reconstrucción, parece que el influencer ha culpado a un problema que no interesa mucho a nadie. pierna. Sin embargo, por el momento, los detalles del caso que tiene ante él aún no están claros. Está prohibido caminar. El joven fue criticado por algunos usuarios que lo acusaron de hacerlo. excitación. Lejos de la opción más o menos aceptable de la autoinmortalización, parece que el problema al que nos enfrentamos no es ni mucho menos un paseo por el parque.

Guenda Goria en defensa de su amigo

Hablando de las críticas que lo golpearon en estas horas, tomó partido Gwenda Gorria Quien defendió a la influencer y le manifestó su total cercanía y apoyo. A los que critican a Francesco por compartir sus momentos más duros de salud en las redes sociales – El pianista dijo -, Recuerdo su valiente lucha contra un feo mal que da fuerza a muchos muchachos. Forza Lenticchio, abrazo».