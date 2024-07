Detienen al hijo de Nicolas Cage por presuntamente agredir a su madre durante una crisis

«Una experiencia horrible»: así describió la actriz Christina Fulton el ataque a su hijo Weston Cage Coppola. El hombre, después de ser arrestado el 10 de julio por un cargo de agresión con arma mortal (después de entregarse voluntariamente a la policía del distrito 77 de Los Ángeles), fue liberado después de pagar una fianza de 150.000 dólares. Esta es la cantidad que pudo haber pagado su padre, el actor Nicolas Cage. El incidente que motivó, a finales de junio, la emisión de una orden de detención contra el hombre de 33 años, se remonta en realidad a finales de abril pasado. Weston sufre de trastornos mentales y también ha tenido problemas de abuso de sustancias en el pasado.

El 28 de abril estaba atravesando una fuerte crisis, por lo que sus amigos decidieron acudir a su madre. “Algunos de sus mejores amigos me pidieron ayuda porque estaba pasando por una crisis grave”, dijo Fulton A. la gente -. A mi llegada, me recibió mi hijo, que claramente estaba sufriendo un ataque de nervios. Una situación que rápidamente se convirtió en una experiencia horrible”. Una fuente cercana a la familia comentó: “Sabían que esto iba a suceder, pero no hace falta decir que fue un shock muy grande. De hecho, Weston no es ajeno a los problemas”. La ley lo arrestó en 2017. Fue acusado en Los Ángeles de conducir en estado de ebriedad y atropellar y darse a la fuga, e incluso entonces fue liberado después de pagar una fianza (que ascendió a 30.000 dólares).

