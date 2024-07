Si todos los planetas pasaran entre la Luna y la Tierra: Mira este extraño vídeo

Aquí tenéis una preciosa animación de todos los planetas del sistema solar orbitando entre la Tierra y la Luna. Loco, ¿verdad?

imagina que puedes Mueve diferentes planetas Nuestro sistema solar y lo puso en órbita entre la Tierra y la Luna. El canal de YouTube se encargó de ello. cummings, quien mostró en un video animado cómo sería ver los diferentes planetas pasando frente a la Luna desde la Tierra. Aquí está el sorprendente vídeo:

anuncio





¿Cómo veremos los planetas del sistema solar?

El creador de este vídeo colocó los planetas. En una órbita media Hay una distancia de 192.200 km entre la Tierra y la Luna. La película comienza con Mercurio, luego Venus, luego Marte, Júpiter, etc. Todo en órbita entre la Tierra y la Luna. Si los viéramos pasar por el cielo cualquier tarde, mientras caminaban entre las luces de la ciudad, el espectáculo estaría garantizado. Esos datos que ves de cada planeta en la parte superior izquierda del vídeo indican el tamaño de cada planeta en particular. A la mitad del diámetro Exprésalo en km. esto es para hacerte entender que grandes son Los gigantes gaseosos que se encuentran en la parte exterior de nuestro sistema solar y lo pequeños que son los planetas rocosos más cercanos al sol. Sigue siguiéndonos en Passione Astronomia para no perderte todas las noticias interesantes y actualizaciones relacionadas con el mundo del espacio y la ciencia. Encuéntranos Instagram ¡Para más vídeos divertidos!

fuente

A su manera, Passione Astronomia le ayuda a comprender cómo funciona el universo. Y el universo funciona mejor si las personas que forman parte de él están bien informadas: si han leído tonterías, mentiras y veneno, terminará como terminó. Las cosas no van bien ahora. Por eso es importante que alguien explique bien las cosas. La Astronomía apasionada está haciendo lo mejor que puede. ¡Participar!