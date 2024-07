La industria sigue débil, los servicios se están desacelerando y las exportaciones no despegan

Crecimiento lento. En el segundo trimestre de 2024, los servicios se desaceleraron mientras seguían creciendo, mientras que la industria siguió cayendo (a pesar de una recuperación en mayo). Buenos signos de consumo. Las inversiones y las exportaciones son firmes pero no se mueven. La tímida reducción de los tipos de interés para familias y empresas por parte del BCE aún está por verse. La permanencia de una inflación elevada en la eurozona y en Estados Unidos está frenando la caída de los tipos de interés. El precio del petróleo sube.



La inflación en la eurozona sigue siendo alta. En Italia, la inflación fue baja y estable (+0,8% interanual en junio), y los precios subyacentes cayeron por primera vez por debajo del umbral del BCE (+1,9%). Pero en la zona del euro, la inflación general fue elevada, cayendo sólo una décima hasta el +2,5% (desde el +2,6% en mayo) y la inflación subyacente se mantuvo estable en el +2,9%. Así, la brecha entre la eurozona e Italia en la dinámica fundamental de los precios ha aumentado hasta un punto: esto determina un precio real más alto en nuestro país. La inflación es mayor en EE.UU.: +3,3% anual en mayo.

Lento descenso de los tipos de interés, mercados tranquilos. Los mercados esperan que el primer recorte de tipos de la Reserva Federal no se produzca hasta septiembre (un -0,25%, desde un 5,50%). Incluso para el BCE, que ya ha adoptado medidas (hasta el 4,25%), no se espera un segundo recorte hasta después del verano. El tipo de cambio dólar/euro se estabilizó en 1,08. Los tipos de interés soberanos de la eurozona subieron alrededor de 0,2 puntos el 1 de julio, tras las elecciones en Francia, pero cayeron la semana siguiente y los diferenciales se movieron ligeramente (BTP-Bund +138 puntos). Las bolsas europeas no sufrieron sacudidas el mes pasado, pero se muestran débiles (Londres -0,5%, Milán -1,4%), mientras que la bolsa estadounidense crece (+4,0%).

Fluctuaciones del precio de la energía.. En julio, el precio del petróleo vuelve a subir hasta una media de 88 dólares por barril (82 dólares en junio); Mientras que el precio del gas se mantuvo estable en 33 euros/MWh (desde 34). La dinámica se ha invertido respecto a junio, pero ambos precios son elevados. El impacto en la dinámica de los precios al consumidor será favorable (no muy) para la electricidad y el gas para empresas familiares, y creciente para los combustibles para el transporte.

Los servicios se están desacelerando. Tras un repunte de las ventas de ISTAT en abril, RTT Services (CSC-TeamSystem) informó de una caída en el sector en mayo. En junio, el PMI siguió cayendo (53,7 desde 54,2), aunque permaneció en territorio expansivo, mientras que la confianza empresarial disminuyó continuamente de abril a junio. Por lo tanto, es posible que los servicios se hayan desacelerado en el segundo trimestre (tras el +0,3% del primer trimestre).

Industria débil. El volumen de negocios industrial se recuperó en abril (+0,8% en volumen), pero RTT espera una ligera caída en mayo (-0,4%). La producción, después de 4 meses de caída, aumentó sólo un +0,5% en mayo: en el segundo mes se obtuvo un -1,0%. Las perspectivas son débiles: en junio, el PMI HCOB permaneció casi estancado en valores recesivos (45,7 desde 45,6), la confianza empresarial continúa fluctuando en niveles bajos y la encuesta CSC de grandes empresas muestra mayores riesgos de deterioro de las estimaciones de producción.

consumoI: El escenario apropiado. La propensión a ahorrar aumentó, más de lo esperado, al 9,5% el 1 de 2024 (desde el 6,9%) porque el consumo de los hogares (+0,3%) creció mucho menos que el ingreso real (+3,3%): el ahorro ahora parece “normal” ( 8,2% promedio pre-Covid) Se espera que el gasto de los hogares crezca tanto o más que los ingresos (también impulsado por el crecimiento del empleo), gracias a una lenta caída del costo del crédito y al aumento de la confianza de los hogares en junio de 2019. El segundo mes consecutivo.

Las perspectivas de exportación aún no son buenas. Las exportaciones italianas de bienes aumentaron en abril (+2,1% en precios constantes), pero cayeron en los mercados extracomunitarios en mayo (-2,3% en términos de valor). Dinámica similar para las exportaciones alemanas. Las ventas italianas en Alemania volvieron a crecer un año después, mientras que las ventas en Estados Unidos se mantuvieron estables y siguen cayendo en China. Perspectivas negativas para el verano, según los pedidos manufactureros exteriores de junio (ISTAT y HCOB PMI); Los indicadores cualitativos del comercio mundial también son débiles.

La eurozona es frágil. En mayo, la producción industrial en Alemania y Francia registró un fuerte descenso, respectivamente -2,5% y -2,1%, tras recuperarse en abril (+0,1% y +0,6%), mientras que el crecimiento español se mantuvo débil (+0,4% desde +0,4%). ) ). 0,2%). En junio, hubo un ligero deterioro de la confianza en la región (ESI de 96,6 a 96,4) y de las expectativas sobre el mercado laboral (IEI de 101,2 a 100,4), ambos muy por debajo del nivel promedio para 2023.

EE.UU.: Buen PIB y empleo. La Reserva Federal confirmó sus previsiones de PIB del +2,1% en 2024 y del +2,0% en 2025. La producción industrial en mayo superó las expectativas (+0,7%), con un aumento en 2025. Trimestre positivo (+0,6%), pero indicadores en junio fueron en su mayoría débiles: el PMI es expansivo (51,6 desde 51,3), pero el ISM sigue siendo bajista (sin cambios en 48,5) y el índice de Chicago (47,4 desde 35,4). El empleo neto creció significativamente (206.000 unidades), al igual que los ingresos medios por hora (+0,3%).

china esta corriendo. El sector manufacturero de China continúa su ascenso, acelerándose por octavo mes consecutivo, hasta alcanzar sus niveles más altos desde 2021. Está impulsado por los nuevos pedidos, incluso si el aumento de la competencia observado por las empresas hace que las perspectivas sean menos halagüeñas. Las perspectivas económicas siguen siendo positivas gracias al nuevo plan de rescate inmobiliario lanzado por el gobierno. Pero los aranceles impuestos por la Unión Europea (hasta el 37,6% a los coches eléctricos chinos) podrían hacer que las exportaciones del país se desaceleren en los próximos meses.





Inversiones: Maquinaria y edificios lo sustentarán.

Italia es mejor que Europa. Las inversiones totales en Italia también registraron un buen crecimiento en el primer trimestre de 2024 (+0,5%), continuando la expansión de los últimos años. Una comparación con las tendencias de otros países europeos muestra que las inversiones crecieron en Italia a principios de 2024, pero no en la media de la eurozona (-1,5%, con +1,2% en Alemania, pero -0,4% en Francia). En Italia, en general, crecieron mucho más que los valores anteriores a Covid: +30,7% acumulado desde 4 de 2019, frente al +1,8% en Francia y hasta el -3,9% en Alemania y el -2,2% en España, donde las inversiones permanecen por tanto. por debajo de los valores anteriores a la pandemia. En comparación con la media de la eurozona, Italia ha crecido un 35,6% en estos cuatro años.

Perspectivas inciertas. Según la encuesta del Banco de Italia, las condiciones de inversión en el segundo trimestre siguen mejorando, aunque siguen siendo negativas (el saldo es de -6,5, para todos los sectores, desde un mínimo de -31,1 en el tercero de 2023). Las empresas ven un aumento en el gasto de inversión en la segunda mitad de 2024 (el saldo es de +17,8, desde +11,6). Sin embargo, los pedidos de las empresas del sector de bienes de equipo están disminuyendo gradualmente (el saldo en junio fue -20), lo que es un indicador de la débil demanda de maquinaria y equipo, tanto nacional como extranjera. Por tanto, en los próximos trimestres se espera una desaceleración de las inversiones.

Empresas, pero no sólo. Es importante destacar que más de la mitad de las inversiones fijas son realizadas por empresas privadas (57,9% en 2023 en Italia, datos de contabilidad nacional), pero no todas. Una gran proporción proviene de familias (27,0%) y se trata principalmente de inversiones en viviendas. El resto procede del sector público (15,1%), mayoritariamente en edificios no residenciales. Por lo tanto, diferentes partes de la inversión fija total responden a diferentes lógicas y determinantes, dependiendo del sector que las crea. Por tanto, resulta útil estudiar las trayectorias de los componentes individuales de las inversiones en Italia.

Construcciones: tendencias opuestas. La inversión en vivienda contribuyó principalmente (+17,3%) a la expansión general en el período 2019-2024, representando más de la mitad. Volvió a crecer en el primer trimestre de 2024 (+1,5%). Sin embargo, después de años de expansión continua (a través de fuertes incentivos), se espera que se desacelere en el corto plazo, tal vez a partir del segundo trimestre que acaba de finalizar, y aún más en la segunda mitad de 2024, debido a la eliminación de estos incentivos. . Por el contrario, los de edificios no residenciales contribuyeron solo con un +3,8% al crecimiento en los últimos años, pero ahora están aumentando significativamente (+2,2% en el primer trimestre de 2024). Su tendencia positiva debería continuar también en el futuro gracias al impulso positivo ejercido por los recursos del PNRR. Esto debería compensar en parte la caída esperada en la inversión en vivienda, por lo que se espera que la inversión general en construcción muestre solo una ligera caída durante 2024.

Frenar y esperar a que la máquina se reinicie. En el primer trimestre de 2024, las inversiones en equipos de maquinaria disminuyeron significativamente en Italia (-1,5%), después de una dinámica ya débil en el segundo semestre de 2023 (-0,6% en el tercer semestre, +0,1% en el cuarto trimestre). . Esto se debe a la espera de la implementación del plan “Transición 5.0”, cuyo retraso ralentiza las decisiones de las empresas sobre nuevas inversiones. Pero a esta parada debe seguirle un nuevo relanzamiento utilizando el plan. La reciente desaceleración (-2,0% respecto al tercer trimestre de 2023) ha mitigado el diferencial positivo acumulado en Italia con respecto a la zona euro, que, sin embargo, sigue siendo significativo (+13,8%; con +20,3% en Alemania, +15,8% en Francia, +23,5 % en España).

La I+D crece, no como en Francia. El gasto en inversiones en I+D en el primer trimestre de 2024 siguió creciendo (+0,6%), tras el fuerte aumento observado a finales de 2023 (+2,5%). Por otro lado, este componente mostró una excelente recuperación general en comparación con el período anterior a Covid (+15,8%). Y también la segunda brecha acumulada más grande, en este período, en comparación con la media de la eurozona (+41,5%), aunque la brecha es menor en comparación con los grandes países europeos individuales: +20,5% en Alemania, +9,5% en España. . El signo es el contrario en comparación con Francia (-2,8%): un mayor dinamismo en los Alpes podría depender de mejores condiciones contextuales, en particular mayores créditos fiscales para I+D.