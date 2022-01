Lulu Selassie hace ‘Scorched Earth’ sobre Sully Sorge / ‘Sophie Enough! Incluso Manila lo entiende’

Lolo Selassie: «Sophie me molesta porque tú…»

Y todavía es tiempo de enfrentamientos dentro de la casa como siempre. Gran Hermano VIP. Lulú Selassie No quiere enterrar el rencor contra él. aumento del sol. Hace unas horas mientras estaba en el baño para desmaquillarse acompañada de sophie codegoni y Valeria Marini, Princesa (¿falsificado?) Expresó palabras duras hacia el influencer: «Comprensiblemente mal. Me lo manejó *desde Manila». Sin embargo, Lolo Selassie no cree en la separación de la ex Miss Italia de Soleil Sorge: “Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír” – luego agregó. Valeria Marini Sophie Codegoni la metió en esta conversación y la ítalo-etíope la sacó a relucir, especialmente con el ex tronista de hombres y mujeres: «Sí, la amaba, ríete de ella, ustedes juntos hacen una amiga. Y ya está, yo te veo riendo que estas en su cuarto y me siento mal, porque ella es alguien que me odia y odia a mi hermana.» «. En resumen, Lulu Selassiè quiere hacer una encuesta exhaustiva sobre Soleil Sorge.

Lulu Selassiè aplasta a Soleil: ‘No me gustarían todos los demás que le lamen el culo por miedo’ / ‘Estoy enferma’

¿Pronto una nueva pelea como con motivo de «trufa»?

Esta no es la primera vez que Lulú Selassie expresa palabras duras hacia aumento del sol. Muchos recordarán el asunto «Tartufo» con el choque abierto de los contendientes en gran hermano vip. «La trufa se ha ido, alguien se la metió en los bolsillos. carretilla ¿Has visto trufas? La trufa que llegó allí se ha ido. En principio, estas cosas no son buenas. Si has escondido algo, ¿sabes lo que está pasando aquí? – comenzó Lulu Selassie, lo que provocó una dura reacción de Sole Sorge: «¿En principio, Lulu? Eres el primero en esconder cosas en la habitación, pero ¿de qué estamos hablando? Pastel, fruta, lo pones todo ahí. Estoy muy cansada, nadie tiene los principios correctos sobre estas cosas «. Parece que las dos chicas no se soportan y no pierden la oportunidad de alejarse. ¿Cuándo se rompe una nueva pelea por una relación insignificante? ¿fuera?

