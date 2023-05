De la Junta Directiva a Allegri al futuro

Juventus en Sevilla, Kostec, especialista en Europa League

Cuadrado y el futuro de la Juventus

Tras la amarga decepción de la derrota en la final campeones en contra de Real Madrid, dónde Cuadrado También expulsado, el lateral colombiano busca redención para batir juventus premio europeo: «Sí, seguro porque me lo perdí, estuve cerca. Es una gran posibilidad para todos nosotros, después de un año bastante difícil. Tenemos que salir al campo con determinación para darnos este regalo». Así que es un verdadero regalo para Cuadrado Y para el equipo: «Va a ser fantástico. Obviamente hubo partidos muy especiales y este es uno más. Tenemos que intentar llegar a esta final y esperar que todo salga bien». Sobre el futuro En cambio, no se desequilibra: «Estoy muy feliz en la Juventus. Todavía me siento muy fuerte, pero lo más importante es el partido de mañana».