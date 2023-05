BlizzCon 2023: se anuncian las fechas de los eventos de Blizzard

Blizzard anunció fechas Blizzcon 2023: tendrá lugar en 3 y 4 de noviembre de 2023 En el Centro de Convenciones de Anaheim, California. Esta es la primera edición en vivo para la audiencia desde 2019, y las últimas tres ediciones se llevaron a cabo en línea o se cancelaron debido a la pandemia de COVID-19.

El anuncio estuvo acompañado de una sesión informativa. tractorcon algunas imágenes filmadas durante eventos anteriores y una celebración de la comunidad de jugadores de Blizzard.

Por lo demás, Blizzard no ha compartido ninguna otra información por el momento, pero se ha comprometido a anunciar más detalles sobre el calendario de eventos, entradas, cosplays y competiciones durante el próximo mes.

Para quien no la conozca, la BlizzCon es el evento anual que organiza Blizzard para presentar Las últimas novedades de los juegos de la compañía.Entre ellos se encuentran, por ejemplo, World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone, Diablo 4 e Immortal. Los anuncios más importantes suelen llegar precisamente con motivo de estos eventos, por lo que si eres fanático de los títulos creados por el gigante de Irvine, este es un evento que no te puedes perder.

No solo los videojuegos, como se mencionó anteriormente, la BlizzCon es un evento que permite que la comunidad se reúna y comparta su pasión por los videojuegos. De hecho, también hubo concursos en las ediciones anteriores Concursos de cosplay, fotografía y arte, y sesiones de preguntas y respuestas. Con equipos de desarrollo y así sucesivamente.