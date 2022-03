De Gabriel Garko a Eva Grimaldi. Rituales mágicos y oraciones para la luna.

Fiestas con VIPs, incluidas Manuela Arcuri y Nancy Brilli, rompecabezas y Magia negra. Y de nuevo, un suicidio No demasiado convincente para el médico que encontró la muerte Y el cuerpo que viene quemadohaciendo lo nuevo imposible Investigaciones. a voluntad Que sería, para el fiscal en Roma Falso él hubiera permitido Productor Alberto Tarallopatrocinador película aresconvertirse en heredero en todo el mundo De los bienes de su pareja, Teodosio Lusito, quien se suicidó en enero de 2019 en la quinta de la pareja, Zagarulua las puertas Roma.

El aura de misterio que rodea a la villa, que se convirtió en el hogar de los artistas del establo Ares, envuelve documentos de investigación que ven a Tarallo bajo investigación por falsificación e incitación al suicidio, aunque esta segunda hipótesis fue el fiscal general Carlo Villani decidió solicitar «depósito». .» Está dentro decir Todo lo que sucedió en esas paredes es exactamente VIPActores: En primer lugar gabriel jarko, el rostro principal de Ares. Durante años, Michela Allegri escribió en el diario ProfetaEl actor está fingiendo. heteroPorque debería haber sido para todos los italianos. «belleza de mujer».

«Todos éramos peones en Tarallo – ja Decir Jarco en la noche – está decidido Buen y mal tiempoNos estábamos chantajeando a mí mismo. Cuando realmente fui con él, allá por 1992, yo era gay y Taralo me dijo que definitivamente tenía que ocultarlo por Vida profesionalY otra vez: ‘Él me instó a hacerlo’. Salir Mi pareja no me lo impone, sino que me lleva a esa decisión en base a lo que me dice todos los días”. Jarko también contó sobre los informes falsos: «Me hizo fingir que estaba comprometida con Eva Grimaldi». Y otra vez: “Nos quería a todos en casa juntos o juntos Porque quería el control total. para el artista. fue su privilegio Ellos cambian El nombre del artista lo decidía todo.” La presión clara, para Jarko, se trataba de chantaje: «Con esta historia de homosexualidad siempre me metió en el bolsillo. Me dijo varias veces que yo periódicos estaban a punto de publicar Boletin informativo Y se las arregló para prevenirlo«.

también miGrimaldi va Él dijo: “Tenía algunas limitaciones que no tengo. amarlos, pero esto me conviene. no puedo saber nadieMe encerraron como en una jaula”. En 2011, la decisión de marcharse: «Me enamoré lo que batalla. Alberto dijo que no podía, porque me habrían agredido y no trabajaría más”. Grimaldi no fue el único truco novia Por Garko: Después de que llegué rosalinda canavu, también conocida como Adua Del Vesco. Sólo de las palabras que pequeña Anunciado en la casa de Gf vip en septiembre de 2020 y se fue Investigación: Dijo que prácticamente vivión secta demoníaca. Luego les dijo a los investigadores que había tenido un año difícil en Zagarulu: “Empecé a sufrir Anorexia Como me dijo Tarallo estaba en eso Pérdida de peso Para poder hacer mi trabajo.” De hecho, una historia diferente surge de los chats adjuntos al informe financiero: Del Vesco fue tratado por la pareja casi como niña.

Y, por último, lo que hace que todo sea tan espeluznante. También hablando allí entrenador de belleza De las VIP, Brigitte Valech, que siguió a Losito y se convirtió en su Más cerca / Silencioso. ella es de la que hablas Rituales de Magia Negra y Oraciones a la LunaLas prácticas que lo asustaban guionista. «Háblame de ex-novio sergio, Su gran amor me dijo que murió durante uno de ellos. conversacion El teléfono, que fue dirigido por A Ataque al corazónTenía miedo de atribuir esta muerte a los dioses. Rituales de Magia Negra de Tarallo Sen… Me informó que personalmente presenció algunos rituales de magia negra que se realizaban en el jardín en VillaY precisa: «Cuando la luna estaba llena, muchas veces sí arrodillado Para implementar orar por hacia ella.»

No solo VIP. El Departamento de Finanzas también escuchó al médico que fue citado el 8 de enero de 2019 a la villa para Asegurarse los la muerte. El cadáver de Lucito ya estaba Él movió en la cama. será el guionista colgante El radiador del baño, ‘Demasiado bajo para un intento hipotético cuchara, teniendo en cuenta la altura del sujeto, dijo el médico. Finans señala que a pesar de las «dudas sobre el método de muerte», no se encontraron anomalías en ese momento. No se puede investigar ya que el cuerpo fue incinerado.

La información del departamento de finanzas ha sido enviada al tribunal de revisión que tendrá que decidir si confirma o no la confiscación 5 millones de euros Arreglado a cuenta de Tarallo, paraAcusación de fraude. La disputa que, según la abogada Daria Bessé, que asiste al sospechoso con el profesor Franco Copé, se basa en un informe escrito «infundado, asqueroso e incorrecto.

