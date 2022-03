Diesel en Roma a 1,2 euros. Aquí está lo mejor para ahorrar

precio Gasolina Ha alcanzado un nivel sin precedentes. Costo Gas Ya estaba creciendo desde hace meses, pero la guerra en Ucrania Llévalo a las estrellas. Las huelgas, las protestas y las preocupaciones del gobierno no son suficientes para detener la escalada que amenaza con continuar sin cesar. Pero todavía hay una manera de salvar. ¿Cómo? Además de consejos sobre cómo conducir y gestionar un coche, existen aplicaciones que indican día tras día los distribuidores más baratos y cómo llegar.

aplicación más descargada

La más descargada se llama Precios de la gasolina y se puede instalar en iOS y Android. Fácil de usar, una vez que seleccionas la ubicación y el tipo de combustible, te proporciona una lista (actualizada en tiempo real) de distribuidores desde el más barato hasta el más caro. Hoy, 11 de marzo, la gasolinera Eni de Via Molfetta en Roma tiene gasolina al precio de 1879 euros el litro. E incluso puede encontrar distribuidores, nuevamente de Eni, donde el diésel cuesta 1,2 euros por litro. Uno está ubicado en Viale Junio, el otro en Via Tor San Giovanni. En Milán, el precio del gasóleo en Esso en via Novara era de 1.279 euros, mientras que la gasolina más barata era de 2.004 euros y estaba ubicada en Via Lorenteggio.

Otras aplicaciones de ahorro de combustible

La segunda aplicación en orden de descarga se llama «iCarburante». Una vez descargado e iniciado sesión, debe permitir que se descubra la funcionalidad (práctica que se debe hacer con todas las aplicaciones). El uso es muy intuitivo, pero para utilizar todos los servicios se requiere un pago único de 1,99. Luego está «Gasolina» que requiere registro -no obligatorio- para acceder al servicio. Puede elegir el tipo de combustible preferido y el kilometraje después del cual no se deben informar distribuidores. También cabe destacar «Jaspal», «Ahorra en Precios» e «Il Pino».