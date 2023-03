¿Adiós también a Ford Kuga y Edge?

Adiós motores de combustión – Ser Ford Fiesta Y centrarse destinado a desaparecer de las listas (aquí Y aquí para obtener más información), el futuro de los otros modelos de combustión interna «populares» de Ford también parece todo menos optimista. De hecho, parece que la compañía estadounidense quiere abandonar por completo los automóviles con motor de combustión interna pertenecientes a los segmentos menos rentables del mercado, incluidos los SUV. Así lo dejó claro Jim Farley, director general de la marca, argumentando que Ford “no competirá en el mercado automotriz en el futuro”. SUV de cinco plazas. Probamos modelos con motor de combustión, pero no nos funcionaron.

> En la foto de arriba está el Escape, que anticipa el rediseño del Kuga que veremos en Europa este año (aquí noticias).

De Estados Unidos a Europa – Farley se refiere en particular a aquellos modelos que están diseñados para atraer una gran base de clientes, que se caracterizan por un precio más competitivo y por lo tanto Menor margen de beneficio en comparación con los coches más grandes. El consejero delegado de Ford habla concretamente del mercado norteamericano, pero todo apunta a que esta decisión podría seguirse también en Europa. Además del EcoSport, ahora fuera de producción, los modelos bajo la descripción de Farley son escapar de (Se llama en Europa Kuga) y el borde, que es probable que termine su vida con las generaciones actuales, sin ser reemplazada por nuevas generaciones con motores térmicos. El Ford Explorer más grande y rentable debería quedar excluido del recorte.

> Above the Edge, que ya no está disponible en Italia.

Dos por uno – Por lo que a Europa se refiere, puede que no tenga sentido que Ford desarrolle otra generación de Kuga con motores de combustión interna dada la entrada en vigor de la nueva norma Euro 7 y su posterior Licitación de motores de combustión Está programado para 2035. Como reemplazo eléctrico del Kuga, Ford pronto presentará un automóvil nuevo cruce Basado en la plataforma Volkswagen MEB (aquí Leer más) ya ha anunciado sobre 2024 Versión eléctrica de puma.