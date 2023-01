¿Cuándo llegará la abundancia de nieve en los Alpes y Valpadana? ¿Cuándo terminará la sequía en el noroeste?

La misma historia todos los años: muchas probabilidades probables de fuertes nevadas en las llanuras del norte, entonces casi siempre, excepto en casos raros, solo se recogen migas, que se concentran en algunas regiones, en este caso Emilia, incluso si ayer hubo una cómoda nevada en Verona, en desafío a los que dicen que no nieva en la ciudad 🙂

Caso indiscutiblemente aislado porque Desde hoy hasta fin de mes por lo menossi algo llega sera un poco de viento y un poco de frio, porque hasta el tabu regresa con una calida personalidad que subira desde el sur Entre el lunes 23 y el martes 24 de enero Se limitará a traer de nuevo algunas nevadas ligeras en Emilia-Romagna y luego en el bajo Piamonte, ninguna en el sector alpino y algunas lluvias dispersas en las llanuras abiertas.

Por lo tanto, seguirá siendo motivo de preocupación la escasez de fenotipos entre el oeste de Liguria y el Piamonte, las especies occidentales y el bajo Valle de Aosta. , la hija de una anomalía con raíces lejanas pero que se esperaba que la depresión invernal volviera de alguna manera. En cambio nada.

La única esperanza que te dije en los últimos días, No estaban muy relacionados con el segundo corte de frío.que probablemente golpeará el norte desde el norte e irá a cavar otra depresión en el sur, trayendo mal tiempo e incluso nieve en altitudes bajas, Pero pasemos al tercer truco, que los presentadores parecen estar ignorando casi esta mañana.

Y cuando digo absolutamente me refiero a que las posibilidades de que aparezca durante los primeros días de febrero son escasas, 5-10% de probabilidad.

Aquí están las cartas que dan fe de esto, vamos en orden: La primera ve una intrusión fría el 28-29-30 de enero yendo de norte a sur pero con viento del norte, la segunda carta muestra un posible oleaje de alta presión en el período siguiente, lo que debería evitar la entrada de Third hack:

¿Pero no hay algún mapa que piense en introducir una cuenca, si no desde el norte, al menos desde el oeste afectando al norte? Sí, pero nos costó encontrarlo. Digamos que de los cincuenta escenarios propuestos, solo se puede ver en dos, este y estamos hablando del cinco de febrero. (También es un pase muy modesto del Oeste):

Mientras tanto arriba lunes 23 enero Estas son las acumulaciones de precipitaciones esperadas en Italia, como se puede ver con 0 mm solo hay una gran parte del norte, a excepción de Emilia-Romagna y el Bajo Veneto, y cabe señalar que la Toscana también estará en el mismo condiciones:

Conclusión: Eso sí, en el tiempo lo que no aparece en ningún mapa de las distintas emisiones aparece de repente al día siguiente, pero es justo señalar lo que nos están diciendo las maquetas en este momento. También hay que tener en cuenta el fuerte calentamiento global que está a punto de aparecer en la estratosfera, que también puede causar caos en la troposfera, dividir el vórtice polar en varias ramas y perturbar la circulación atmosférica también en Europa, pero es solo una hipótesis. , no sucede Esto es automáticamente. Lo que parece seguro es que al menos hasta principios de febrero, los Alpes y Valpadana no verán ningún copo, salvo algunas nevadas el lunes 23 en Emilia y el bajo Piamonte el martes 24.