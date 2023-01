Treinta años sin Audrey Hepburn, pero su leyenda sigue viva – Cultura & Spettacoli

Treinta años han pasado desde la despedida Audrey HepburnTraductor de películas de culto como Desayuno con diamantes y Vacaciones en Roma, icono del puro glamour, inspirador de directores y diseñadores de moda como el falsificador Hubert de Givenchy. Pero su leyenda permanece inalterable, en la memoria de una cantante de carisma incomparable, pero también en la memoria de una mujer comprometida, como embajadora de Unicef, contra el hambre en el mundo, que sufrió en carne propia los efectos de la desnutrición durante la guerra. Audrey Hepburn falleció 20 de enero de 1993 en su villa en Suiza en Tolochinaz.

Incluso hoy en día el cantante sigue siendo pLa más mencionada en la moda, la más clonada, la más imitada, como una moderna influencer con millones de seguidores. Muchos documentales y libros sobre su vida. Su vestido largo negro, que usa en Breakfast at Tiffany’s, es el vestido más icónico de la moda. El coqueto flequillo corto que aparece en My Fair Lady sigue siendo hoy en día un look que emulan las chicas de todas las latitudes. Sus zapatos favoritos, los planos, que usa por primera vez en el musical de Stanley Donen (1957) Cenicienta en París, son modelos de zapatos femeninos de hoja perenne. Las prendas creadas por Givenchy para ella siguen siendo «clásicas» en el armario de las mujeres elegantes. Conoció a la diseñadora de moda Audrey en 1953 y la eligió como su musa. Audrey la ha vestido tanto en la vida como en las películas. Ropa inolvidable hecha por Givenchy para Mi pacienciagramo (1954), Desayuno con diamantes (1961), Vacaciones en Roma, de William Wheeler (1953), Charada, de Stanley Donen, y Cómo robar un millón de dólares y vivir feliz, de Wheeler (1966).

El verdadero nombre de Hepburn era Audrey Kathleen Ruston: nació en Bruselas, Bélgica, el 4 de mayo de 1929 del segundo matrimonio de la baronesa Ella van Heemstra, descendiente de James Hepburn, conde de Bothwell, tercer marido de María, reina de Escocia. con el banquero José. Victor Anthony Ruston, divorciado, no noble, brillante, culto. La familia se mudó a Bélgica desde que nació Audrey, en Linkebec. Pero pronto los padres comenzaron a pelear y sacaron a Audrey de la casa y la enviaron a Holanda, donde estudió danza y actuación. Pero las privaciones de la guerra la debilitaron físicamente. En su carrera, ha ganado un Premio de la Academia, tres Globos de Oro, un Emmy, un Premio Grammy, cuatro Premios BAFTA (Academia Británica de Cine y Televisión), dos Tonys y tres premios David di Donatello.