Crack Silicon Valley, la Casa Blanca interviene para salvar los mercados

depósitos del cliente Banco de Silicon Valley Todos ellos estarán garantizados, además de los de banco de firmasAyer cerró el segundo banco. Estas son las medidas extraordinarias que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos para evitar que la quiebra de estas dos instituciones tenga un efecto contagioso que podría hundir a todo el país. «Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía estadounidense mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario», anunciaron en un comunicado conjunto la secretaria del Tesoro, Yellen, el presidente de la Reserva Federal, Powell, y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Este paso garantizará que continúe cumpliendo sus roles vitales en la protección de depósitos y el acceso al crédito a hogares y empresas, de una manera que promueva un crecimiento económico sólido y sostenible”.

Quiebra de Silicon Valley, lo que necesita saber y lo que podría pasar ahora por Flavio Beni

11 de marzo de 2023

El enfrentamiento ocurrirá esta mañana, cuando los mercados abran nuevamente. El administrador de fondos de cobertura, Bill Ackman, advirtió el sábado que si el gobierno no toma medidas concretas en unas horas, corremos el riesgo de un colapso económico hoy. En las mismas horas, el presidente Biden discutió la emergencia con el gobernador de California, Newsom, valorando las “iniciativas necesarias para hacerle frente”, dejando claro que no se trata de un problema regional menor.

Yellen respondió ayer por la mañana con una entrevista en CBS. Primero, trató de tranquilizar al mundo: «El sistema bancario de EE. UU. es realmente seguro y está bien capitalizado. Es resistente». Luego aclaró que «las dificultades del sector tecnológico no están en el centro de los problemas de este banco». Luego aseguró que no habrá rescates como en 2008, donde fue criticado porque los contribuyentes pagaron los errores de las maniobras del codicioso sector financiero: «No lo volveremos a hacer. Las reformas aprobadas lo impiden». Aún así, Yellen prometió intervenir: «Estamos preocupados por los depositantes y enfocados en tratar de satisfacer sus necesidades. He estado trabajando todo el fin de semana con los reguladores bancarios para diseñar políticas apropiadas para abordar la situación».

El problema es que la FDIC garantiza depósitos de hasta $250,000, pero el 95% de las cuentas de SVB contienen montos mucho más altos. Los clientes son empresas y startups del sector digital, que sin acceso a sus fondos no saben cómo proceder, empezando por el pago de salarios. Entonces, la solución en la que estaban trabajando las autoridades era encontrar compradores, vender el banco completo o partes individuales, recaudar dinero para pagar los depósitos no asegurados. Las ofertas debían presentarse hasta las dos de la tarde de ayer. En cuanto a la segunda opción, era la declaración de quiebra de Svb, a la que se añadía, mientras tanto, que Signature Bank es un riesgo sistémico para el sector financiero, porque eso permitía tomar medidas excepcionales, y este es el camino elegido ayer por la noche. .

Comprendiendo la tragedia de la situación, la cadena de tiendas de juegos Camp ofrece descuentos del 40 % para recuperar el dinero que necesitas para sobrevivir, porque su dinero se ha depositado en su totalidad en Svb. Más de 3.500 directores ejecutivos de pequeñas empresas con 220.000 empleados han firmado una petición para que Yellen garantice los depósitos. Sam Altman, cofundador de OpenAI, ha enviado dinero de su propio bolsillo a emprendedores que le piden ayuda, para no perder a las decenas de pequeños negocios de los que depende el futuro tecnológico de Estados Unidos.