Vestidos de los Oscar 2023, boletas de calificaciones de aparición en la alfombra roja

Estrellas y miradas

Un ambiente de cambio en Hollywood para la 95ª edición de los Premios de la Academia en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. Empezando por una alfombra roja que ya no es roja, sino champaña, por primera vez desde 1960. «Muchos se preguntaban si habría problemas este año, si habría violencia (refiriéndose a la edición del año pasado de Will Smith, ed.) . Ciertamente espero que no. Y creo que la decisión de poner una alfombra de champán en lugar de una alfombra roja muestra cuán seguros estamos de que no habrá derramamiento de sangre”, bromeó el presentador Jimmy Kimmel en una conferencia de prensa. y hechos para la ocasión.Entre los campeones de la moda, no solo están los nominados, sino también las celebridades que han sido convocadas para asistir (por ejemplo, Halle Berry, Cara Delevingne, Kate Hudson, Salma Hayek, Jennifer Connelly, etc.) Aquí son las celebridades experimentando con el look. Muchos atuendos transparentes o brillantes. En la foto, la presidenta de la Academia, Janet Yang, sosteniendo su tren.