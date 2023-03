Guerra Ucrania-Rusia, noticias de hoy. Una masacre en Bajmut.

Rusia, Patrushev: «Sospechas de que grupos pro-ucranianos volaron Nord Stream 2»

Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa Nicolás Patrushev Dijo en comentarios informados por Interfax que Rusia sospecha que grupos «pro-ucranianos» sabotean el gasoducto Nord Stream 2, según una investigación de The New York Times. Patrushev agregó que Rusia actualmente no sabe quién es el responsable.