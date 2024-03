¿Correos electrónicos no deseados? He aquí cómo reconocerlo

Todos los que tienen al menos una cuenta de correo electrónico tienen que lidiar con los correos electrónicos no deseados: aquí se explica cómo detectarlos.

Administrar una cuenta de correo electrónico es muy sencillo y no requiere ninguna habilidad específica. No es casualidad que hoy en día, incluso la mayoría de personas que no tienen ninguna conexión especial con la tecnología y el mundo online tengan su propio correo electrónico. Tener tu propia dirección de correo electrónico es definitivamente una ventajaY no sólo desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, como bien sabe todo aquel que tiene al menos una cuenta de correo electrónico, también hay que lidiar con muchos mensajes spam que llegan a tu cuenta todos los días.

Cómo reconocer correos electrónicos no deseados: todos los consejos

Aún hoy, junto con otros canales como la mensajería de texto, las redes sociales y las plataformas de mensajería, Los correos electrónicos se encuentran entre los objetivos favoritos de los spammers En términos de profesión.

Suelen ser mensajes publicitarios intrusivos que no generan ningún interés, pero en algunos casos los spammers utilizan este método. Para infectar los ordenadores de las víctimas – No sólo los usuarios privados sino también las empresas – con programas muy peligrosos.

¿Cómo podemos saber si el correo electrónico que tenemos delante es en realidad un intento de estafa? ¿Cuáles son las pistas para entender si el mensaje que acaba de llegar es un correo electrónico de “phishing”?

Lo primero que debe tener en cuenta para protegerse de los ataques cibernéticos es el remitente que envió el correo electrónico a su cuenta de correo electrónico. A menudo, de hecho, Los mensajes spam llegan desde direcciones de empresas completamente desconocidas: En muchos casos, estas direcciones tampoco se pueden descifrar.

Por eso los expertos siempre recomiendan confiar en un cliente de correo electrónico altamente confiable. Los servicios más populares brindan herramientas para identificar instantáneamente los correos electrónicos no deseados y evitar caer en la trampa.

Correos electrónicos sospechosos: preste atención al asunto y al texto

Además del remitente, también es una buena idea prestar mucha atención al asunto y al cuerpo de un correo electrónico sospechoso. Sólo por poner un ejemplo, si aparece en el asunto de un mensaje que acabas de recibir Referencias a grandes premios, premios excepcionales o cambios de contraseña Se recomienda eliminar el correo electrónico inmediatamente.

Lo mismo se aplica al contenido del correo electrónico. Si notamos que el texto está mal escrito O que se deriven claramente de traducciones online de otros idiomas es otra señal de que alguien está intentando estafarnos.

Además, si el texto invita a la víctima a descargar archivos adjuntos o Guardar datos confidenciales Ya no hay dudas: el correo electrónico es un intento de estafa y debe eliminarse lo más rápido posible, obviamente sin hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos. Para estar más relajado puedes confiar en una buena idea. Filtro de spamPara detener el correo no deseado en seco.