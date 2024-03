Ataque al Ayuntamiento de Crocus, Putin admite su origen islámico pero sigue acusando a Kiev – Noticias

Tres días después de la masacre, Vladimir Putin se dirigió una vez más a los rusos y al mundo entero para admitir que el ataque al Ayuntamiento de Crocus fue llevado a cabo por “extremistas islámicos”. Pero al mismo tiempo expresó dudas sobre Kiev, afirmando que la investigación tendría que descubrir «quién instigó» la masacre. «Debemos responder a la pregunta de por qué los terroristas intentan ir a Ucrania y quién los esperaba allí», dijo el presidente en una reunión con sus colaboradores sobre las medidas a tomar tras el atentado, en el que el número de muertos ascendió a 139. . Mientras que alrededor de un centenar de heridos siguen en el hospital.

Añadió que el ataque tenía como objetivo «intimidar a Rusia y la cuestión es quién se beneficia de ello», acusando a Estados Unidos de «intentar convencer a todos» de que Kiev no tuvo ningún papel en la masacre. Luego ordenó a sus hombres que le informaran constantemente de cómo iban las investigaciones con los terroristas detenidos, así como con sus “instigadores”.

Los cuatro tayikos acusados ​​del crimen comparecieron con el rostro hinchado y los ojos saltones, y uno incluso en silla de ruedas, ante el tribunal de Moscú, que convirtió la detención en un arresto. Las imágenes difundidas por la televisión estatal confirman los rumores sobre las torturas a las que fueron sometidos los detenidos. En un vídeo que ha circulado estos últimos días, cuya autenticidad no se puede confirmar, uno de los acusados ​​aparece con la oreja cortada, y uno de los cuatro acusados ​​aparece en la sala con una venda blanca transparente en un lado de la su cabeza. Cuando se le preguntó sobre las quejas, un portavoz del Kremlin declinó hacer comentarios. Dmitry Peskov desestimó la cuestión y dijo: «Dejo esta pregunta sin respuesta». ¿Quién de nosotros no quiso siquiera comentar sobre las posibles responsabilidades del ISIS, cuya rama afgana reivindicó la masacre? El portavoz de política exterior de la Unión Europea, Peter Stano, subrayó que «no hay pruebas de que Ucrania esté de alguna manera vinculada a estos ataques», y pidió al gobierno ruso «que no utilice los ataques terroristas en Moscú como excusa o motivo para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania.» Tampoco utilizarlo como excusa para aumentar la represión interna». Las declaraciones de Antonio Tajani tienen el mismo tono. «Putin – afirmó el presidente de Varnesina – no debe utilizar el ataque para intensificar el conflicto y golpear aún más a Ucrania. Repito, no tenemos pruebas de que Ucrania estuviera detrás del ataque». En cuanto a Moscú, quien hasta la fecha no se ha echado atrás ante las ardientes declaraciones es Dmitry Medvedev. «¿Deberían matarlos?», preguntó el ex presidente, para luego responder. sin dudarlo: “Esto es necesario”. Pero lo que es mucho más importante es matar a todas las personas involucradas. todos. «Los que pagaron, los que simpatizaron, los que ayudaron. Debemos matarlos a todos». En este sentido, Medvedev se sumó a los miembros del Parlamento y del poder judicial que, tras los últimos días, propusieron reintroducir la pena de muerte. Pero el periódico Vedomosti señala que incluso en este caso los atacantes de Crocus no podrían subir al cadalso. Esto se debe a que incluso si se aprobara la reforma constitucional necesaria para volver a la pena de muerte, ésta no podría aplicarse retroactivamente.

A nivel judicial, el tribunal de Moscú que examina el caso transfirió la detención de otros tres sospechosos, también de origen tayiko, que no están acusados ​​de participación material en la masacre, a una detención durante al menos dos meses.

Tenían la cara hinchada, con moretones y marcas de cortes, e incluso uno de ellos fue llevado a la sala del tribunal en silla de ruedas vestido con una bata y pantalones de hospital. Así, de las imágenes que circulan en los medios internacionales aparecen los cuatro sospechosos de la masacre del Ayuntamiento de Crocus, todos ellos acusados ​​de terrorismo y se encuentran en prisión preventiva hasta el juicio.

Dalirdzhon Barutovich Mirzoyev, de 32 años, Saeidkarami Mrudali Rashabalizoda, de 30, Shamsuddin Faridoni, de 25 años, y Muhammadsubir Faizov, de 19, son los nombres de los detenidos, todos ellos con pasaporte tayiko. Sky News informó que Faizov fue llevado a la corte directamente desde el hospital en silla de ruedas, su rostro tenía una serie de cortes y una enfermera permaneció con él durante la audiencia.

Los canales prorrusos Telegram publicaron imágenes de torturas durante los interrogatorios por parte de los servicios de seguridad. En particular, una fotografía muestra a un hombre tendido en el suelo con los pantalones bajados, aparentemente conectado por cables eléctricos a un “dispositivo de comunicación militar TA-57, utilizado por las fuerzas de seguridad para torturar con descargas eléctricas”, escribió Meduza, según Meduza. Ninguno de los cables «parece estar conectado a los genitales».

La rama del ISIS “implicada” en el atentado que mató a 137 personas en Moscú había “realizado varios atentados” en el “territorio” francés en los últimos meses: así lo anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, tras suscitar críticas de la oposición. -La preparación contra el terrorismo está en su nivel más alto.

El presidente dijo: «Propusimos aumentar la cooperación con los servicios rusos y nuestros socios en la región».

Un francés a su llegada a la Guayana Francesa. “Debemos evitar cualquier explotación o distorsión, pero debemos hacerlo

“Exigente y eficaz”, añadió.

