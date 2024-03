El Milán espera el futuro de Giroud: entre la Liga Americana y Jović, ¿cómo puede cambiar el mercado de ataque? Primabagina

El Milán está a la espera de comunicación de Giroud sobre el futuro. Con calma y agradecimiento hacia el jugador que siempre lo dio todo dentro y fuera de la cancha. Sin escatimarte jamás. olivier Le tiene mucho cariño a Estados Unidos y le gustaría tener esa experiencia en la Major League Soccer con futuro asegurado además de entrenador. Los rossoneri, por su parte, ya tienen listo un nuevo contrato hasta 2025 porque alguien como él seguirá siendo muy útil: sigue en la cima físicamente, anota mucho y sigue siendo uno de los líderes del vestuario.





negociación abierta – Hace unas pocas semanas Giroud está en negociaciones con Los Ángeles FC: Las conversaciones se encuentran en una fase muy avanzada, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo global. La conexión con la inclinación del centro experto conduce a realizar meditaciones en un ángulo de trescientos sesenta grados. La despedida al final de la temporada sigue siendo un escenario muy posible, pero aún no se ha dicho la última palabra. O al menos la administración rossoneri aún no ha recibido ninguna comunicación oficial del chico ni del club angelino.





Cómo está cambiando el mercado – El plan del Milan A sería renovar el contrato de Giroud vinculándolo con otro '9', Zirkzee. La salida de Olivier también cambiaría todo a nivel estratégico porque entonces tendrían que llegar delanteros de alto nivel del mercado de fichajes. Es una tarea que parece algo complicada, sobre todo a nivel económico. ¿Y Jovic? De momento, el Milan aún no ha decidido si renovará su contrato por una temporada más, y el internacional serbio debe hacer algo más en esta última temporada.