Conversaciones Secretas, el arma de Facebook que pocos conocen: el punto de inflexión crítico

Una novedad importante de los chats de Facebook: conversaciones secretas que sólo unas pocas personas conocen. Así es como funciona y cómo usarlo.

todos tenemos dioses Secretos inaccesibles Y que no se lo diremos a nadie, o que cada uno tiene lo suyo Esqueletos en el armario. Definitivamente el mundo de las redes sociales nos ha permitido ampliar nuestros conocimientos, y ¿por qué no probar algo? Experiencia adicional Comparado con nuestra rutina habitual. Las redes sociales también se han convertido en una de las principales Herramientas de traición De muchas parejas. Si no es una infidelidad real, muchos, a pesar de estar involucrados, tienen esos chats que sus parejas harían bien en no leer.

Conversaciones que tal vez son inocenteso que en cualquier caso puede ocultar una amenaza en una relación uniforme, o simplemente charlar con él No necesariamente tienen terceras finalidades.. Como, por ejemplo, conversaciones con personas y amigos, o un trabajoPero es bueno que nadie esté leyendo. En este sentido, Facebook viene al rescate de muchos usuarios: Conversaciones secretas Lo que podría representar un verdadero punto de inflexión.

Facebook: ¿Cómo proteger tus conversaciones en secreto?

Por qué el usuario quiere Oculta o secreta tus chats? Hay muchas razones: Quizás no quiere que terceros, como la propia aplicación, accedan a sus contenidos. O porque tiene muchas cosas que ocultar, por ejemplo. Messenger, como WhatsApp y TelegramPero Instagram en sí es una excelente herramienta para poder hablar con los demás. Por tanto, el usuario debe mantener la confidencialidad de sus conversaciones.

En esto, al igual que Un telegrama que fue una introducción En este tipo de chat Facebook también te permitirá hacerlo guarda tu secreto conversación. Gracias al cifrado de extremo a extremo, al igual que otras redes sociales, los chats y los datos quedan protegidos durante toda la transferencia, poniéndolos sólo a disposición de los usuarios. Receptor y remitente. Un truco real que hace que los usuarios estén más seguros. ¿Qué necesito hacer para activarlo?

¿Cuál es el procedimiento?

Para poder activar la protección del chat, que ya está disponible La verdadera piedra angular de la red socialTodo lo que tienes que hacer es abrir tu aplicación e iniciar sesión con tus credenciales. Luego, una vez que inicias una conversación con un usuario, eso es todo. Haga clic en el icono de su perfil Y elige «Iniciar un chat secretoNos llegará una confirmación diciéndonos que el chat ya está protegido.

Para restaurar el chat, no solo necesitas acceder a la sección Mensajes, sino que aparecerá en otros dispositivos desde los que accedas. Es más, si Un usuario decide cancelar chat para ambos, todos los datos se perderán irreparablemente. Excelente noticia para quien lo quiera. Protege tu privacidadquiere mantener algunos secretos bien protegidos de miradas indiscretas, y más.