Más de 900 muertos en Israel y el asedio generalizado a la Franja de Gaza. Masacre del mercado – Noticias

El nuevo número de muertos israelíes sigue aumentando y alcanza los 900. Hay 2.500 heridos, muchos de ellos en estado grave. Entonces habrá 750 personas desaparecidas y al menos 100 rehenes en manos de Hamás. Entre ellos se encuentran estadounidenses y alemanes. 260 personas murieron a causa de los desvaríos de los jóvenes pacifistas en el desierto. El número de muertos en Gaza por los ataques israelíes asciende a 560 Con 2.900 heridos.

«Comenzaremos ejecutando públicamente a un rehén civil israelí por cada bombardeo israelí de viviendas civiles en Gaza sin previo aviso.Así lo anunció Hamás, según informaron medios israelíes.



Aviones israelíes bombardearon el mercado de frutas y verduras de JabaliaAl norte del Strip y había mucha gente en ese momento. el Más de 50 personas murieron. Orden del Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant El «asedio total» a la Franja de Gaza. “He ordenado un asedio completo: No habrá electricidad, ni comida, ni gasolina.. «Todo está cerrado», añadió Galant tras una consulta de seguridad en el Comando Sur en Beersheba. «Estamos luchando contra los animales humanos y actuaremos en consecuencia», dijo según lo citaron los medios. Añadió que «no hay negociaciones posibles en este momento» con Israel. Dijo un funcionario de Hamás en Doha, Qatar.

video Ataques aéreos israelíes sobre Gaza, explosiones y columnas de humo entre edificios

«Tenemos que entrar en Gaza». Así le dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a Joe Biden, según informó el periódico Axios, citando fuentes israelíes y estadounidenses.Durante la entrevista telefónica del domingo. «Tenemos que entrar. No podemos negociar ahora», supuestamente le dijo Netanyahu a Biden cuando le preguntó sobre los rehenes. El presidente estadounidense no habría intentado convencerle de que no avanzara y le habría preguntado sobre un posible segundo frente en la frontera entre Israel y el Líbano. Netanyahu respondió que el frente libanés causaba preocupación e Israel se estaba preparando, pero no quedó más remedio que responder con contundencia en Gaza.

Mientras tanto, Hamás anuncia esto Cuatro prisioneros israelíes murieron en ataques israelíes en Gaza En las últimas horas.

Según el Washington Post, Estados Unidos espera una operación terrestre a gran escala contra Hamás en Gaza en las próximas 24 a 48 horas. De hecho, Israel ha pedido a Estados Unidos misiles Cúpula de Hierro, bombas de pequeño diámetro, municiones para ametralladoras y una mayor cooperación en el intercambio de inteligencia para responder al duro ataque de Hamás.

video Rafah, buscando supervivientes entre las ruinas de una casa

“El gobierno expresa su cercanía y solidaridad con el pueblo de Israel y las comunidades judías italianas. El terrorismo nunca ganará«, comentó Primera Ministra Giorgia Meloni.

ANSA ANSA 300 reservistas abandonan Fiumicino, historia de la NOAA – Noticias «Estoy tratando de salir del aeropuerto de Fiumicino, es mi deber. Conmigo están más de 300 muchachos que fueron llamados a filas por el ejército israelí como reservistas en servicio activo.

Así lo confirmó por la mañana el portavoz del ejército, Daniel Hagari. Israel recuperó el control de todas las ciudades de la frontera con Gaza Y El ejército israelí anunció, según medios locales, que aprox. 80 terroristas fueron encontrados en el país durante la nocheMientras continuaban los combates en seis localidades a lo largo de la frontera con Gaza. El ejército bombardeó al menos 800 objetivos de Hamás en Gaza.

a los residentes Sederot, una localidad cercana al Strip, recibió una vez más la orden de atrincherarse en su casa y no abrir la puerta a nadie. El portavoz del ejército israelí afirmó hace poco que militantes de Gaza continúan infiltrándose en territorio israelí. Los medios de comunicación informaron que se produjeron disparos entre soldados y milicianos y, según la misma información, “murieron 4 terroristas”.

Si bien Teherán niega cualquier implicación en los ataques, la agencia de noticias Xinhua, citando una fuente del Movimiento de Resistencia Islámica, afirma que “con el apoyo de Estados Unidos, Qatar intenta llegar a un acuerdo urgente que conduzca a la liberación de las mujeres israelíes «Fue capturada por Hamás a cambio de la liberación de las mujeres palestinas detenidas en prisiones israelíes».

Conversación de esta noche Meloni-Biden-Schulz-Sunak-Macron sobre Israel



El formato de la reunión que se celebrará esta tarde para evaluar la situación en Israel es una cumbre de cinco personas. Según sabemos por fuentes italianas, la primera ministra Giorgia Meloni participará mediante videoconferencia junto con otros líderes: el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico. Ministro Rishi Sunak.

Meloni escucha al primer ministro libanés para evitar ampliar el conflicto



«La Primera Ministra Giorgia Meloni mantuvo hoy una llamada telefónica con el Primer Ministro de la República Libanesa, Najib Mikati. Durante la llamada, el Presidente Meloni reafirmó la disposición de Italia a seguir contribuyendo a la seguridad y la estabilidad del Líbano en esta etapa crítica». Esto llegó en un memorando del Palazzo Chigi, quien explicó que además de abordar la evolución del “conflicto en curso en Israel”, la reunión “también representó una oportunidad para discutir la urgente crisis migratoria y la cuestión de los refugiados sirios en el Líbano”.

Finalmente, el Primer Ministro expresó su esperanza de «una rápida disminución del conflicto, evitando su expansión que tendría consecuencias incalculables para toda la región».

Teherán: Estamos con Hamás, pero no detrás de los ataques



“Apoyamos con orgullo y firmeza a Palestina, pero no participamos en la respuesta palestina (el ataque a Israel, ndr.), que fue llevada a cabo únicamente por los palestinos”: así lo anunció la misión de Irán ante las Naciones Unidas en un comunicado, refiriéndose a los ataques de Hamás contra el Estado judío. “La acción de la resistencia palestina fue una defensa completamente legítima contra los crímenes y usurpaciones del ilegítimo régimen sionista”, se lee nuevamente en el comunicado de la misión de Teherán.

Israel recupera el control de zonas cercanas a Gaza



Israel recuperó el control de todas las ciudades de la frontera con Gaza. Así lo afirmó el portavoz del ejército, Daniel Hagari, y añadió que los enfrentamientos entre soldados y milicianos de Hamás en las últimas horas fueron «aislados». Hagari luego explicó que 3 milicianos fueron asesinados en la zona de Shaar Hanegev, uno en la aldea de Beri, 5 en Holit y Sufa y 4 en Alumim, haciendo un total de 13. “Por el momento – subrayó – no hay combates «Las cosas continúan, pero es posible que haya terroristas en la región». Además, las brechas de la barrera defensiva se protegerán con tanques.

Alarma de Naciones Unidas: Más de 123.000 personas han sido desplazadas en la Franja de Gaza



La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que más de 123.000 personas fueron desplazadas en la Franja de Gaza. La agencia humanitaria de las Naciones Unidas, OCHA, informó que “más de 123.538 personas han sido desplazadas dentro de Gaza, principalmente debido al miedo, problemas de protección y la destrucción de sus hogares”, con más de 73.000 refugiados en las escuelas.

El Ministro de Asuntos Exteriores libanés confirma: ‘Hezbolá no interviene a menos que sea atacado’



El ministro libanés de Asuntos Exteriores, Abdullah Bou Habib, afirmó en las últimas horas que había recibido garantías de los líderes de Hezbolá de que el partido armado leal a Irán no interferiría en el actual conflicto entre Hamás e Israel si no era atacado por los israelíes. La Agencia Central de Noticias Libanesa citó al Ministro de Asuntos Exteriores libanés diciendo: “Hezbolá nos prometió que no tiene intención de interferir en la guerra en Gaza a menos que Israel cometa una agresión” contra el Líbano.

«El peor día en la historia de Israel»



«El peor día en la historia de Israel» Esto es lo que dijo el portavoz de las FDI: “Los combates continúan en el sur de Israel, los terroristas todavía están presentes en el país y alrededor de mil palestinos sedientos de sangre han entrado, moviéndose de casa en casa y de edificio en edificio, masacrando a civiles israelíes y «Desafortunadamente, la cifra astronómica de 700 israelíes asesinados es una cifra asombrosa». Un portavoz de las FDI dijo durante la noche, publicando un vídeo en

Reproducción © Copyright ANSA