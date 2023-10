«¿Es usted optimista sobre la Juve? Soy realista. El Inter es el gran favorito».

“Optimista para Juventus? Soy más realista y equilibrado. Nunca me permití fantasías, ni como jugador ni ahora: me interesa más el equilibrio y los pequeños pasos”, afirma. Giorgio ChielliniEl ex defensor del equipo de la Vecchia Señora es el invitado de hoy en las frecuencias de radio Bianconera.

Para el ex capitán de la selección nacional, efectivamente, “Este año el Inter es el gran favorito por distancia, pero también ha perdido los dos últimos torneos de la misma forma -Recuerda-. La Juve debe hacer lo que viene haciendo hasta ahora: al final solo hubo un error real fruto de un mal día. Es una pena y nunca debería suceder, pero si miras la historia sucederá. 17 puntos en 8 partidos no está tan mal, ya veremos. Después del descanso habrá un enfrentamiento directo con el Milán: hemos puesto mucha energía para ganar el enfrentamiento directo. Será un año donde todos los equipos tendrán sus altibajos. Me gustó porque vi el buen espíritu y la unidad con la afición, que es lo principal para recuperarnos de los acontecimientos del año pasado. Fue difícil para todos. «No hay que frenar el entusiasmo, pero se necesita un equilibrio adecuado».

¡Compra aquí productos oficiales de Bean!