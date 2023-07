«Contra los ataques de los graduados de medicina ilegales»

“Se refiere a las vacunas que todos hemos usado, que han salvado al menos 20 millones de vidas y se han administrado en 15 mil millones de dosis. Definirlas empíricamente indica desconocimiento médico”, dice el director de la clínica de enfermedades infecciosas del Hospital San Martino. en Génova. «Tengo que agradecerles», agrega irónicamente, «gracias porque me han proporcionado a mí y a mis abogados herramientas para enviar al Sindicato de Médicos una solicitud de radiación y sanciones severas que se relacionarán no solo con el ámbito profesional sino también a la judicatura ordinaria para lo cual lo asumiré”.

«Lo que han hecho no es moralmente correcto. Estos señores han enviado el texto de la denuncia a los periódicos que aún no he recibido del Colegio Médico».

«Prepararé mi memoria defensiva» – continúa Pasetti – esta es una denuncia de todos aquellos que en los últimos años han tratado con seriedad a los enfermos aplicando los protocolos de la comunidad científica que aconsejan vacunarse. Es un ataque directo de cualquier inventor que no entienda que ha llegado la hora del silencio. Los beneficios de las vacunas son tan obvios incluso para los ojos de un niño que no es necesario ser médico para comprenderlos. Son realmente simples licenciados en medicina y cirugía”.

Entre las acusaciones contra Bassetti, se le acusó de agredir a los médicos que “atacaron a sus colegas que querían informar a sus pacientes sobre las ventajas y desventajas de la vacunación llamándolos malos maestros”.

Las acusaciones a las que responde Pasetti son las siguientes: «Creo que simplificarlos como malos maestros es quedarse corto. En el año 2023 con todos los medicamentos antivirales y terapias monoclonales y vacunas, no se puede decir a la gente que se trate con hidroxicloroquina que ha demostrado ningún beneficio en los ensayos clínicos aleatorios”.