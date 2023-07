Pino Encino niega sentencia sobre Annette Stephens: ‘No tienes que disculparte, le dije que no lo tomara’

Pino Insegno intenta apagar la polémica que lo ha ensombrecido al confirmar que la relación con Ainett Stephens está intacta, siguiendo en una entrevista en un blog david mayo Había descartado la devolución del modelo en su nuevo concesionario en el showroom de Al Rai con una frase que la molestó. corista. «Obviamente habrá un gato negro, – dijo el conductor, – la estamos buscando. Mis ojos han crecido un poco, han pasado muchos años y ella sigue siendo un símbolo inolvidable de este programa «. La salida se percibió como lo menos lamentable para muchos usuarios en las redes sociales, pero sobre todo para Stephens, quien exigió una disculpa de Teach.Lo que la molestó sobre todo fue la referencia a la edad: “Hoy tenemos el poder de expresarnos, tenemos nuestros propios pensamientos, ya no vivimos sumisos a los chicos – dijo Stephens en un video en las redes sociales – Esta situación de todo nuestro universo, que podemos disfrutar hoy, ciertamente ha beneficiado nuestra apariencia física como también a nivel mental. Somos más brillantes. Así que me siento más viva que nunca, más fresca que nunca y más glamurosa que nunca. Así que lo siento si usé el término equivocado y realmente me gustaría al menos disculparme».

Ella nunca dijo que era vieja.

Sin embargo, el conductor explicó que lo habían malinterpretado. llamarlo TvBlogInsegno explicó que, de hecho, en el programa que marcará su cada vez más discutido regreso a Rai, no habrá ningún «gato negro», y por lo tanto ningún reemplazo para Ainette Stephens, quien aparentemente nunca indicó la edad: «Hablé con ella, yo le envió un mensaje de voz, -explicó el conductor-, le dijo que no lo tomara, le agradeció el trabajo realizado… Todo está en calma. Confirmo que la corista era y es una «amiga» y aclara que nunca pronunció esta frase en la entrevista: «Aunque dije y no dije, ya creció y repito no dije ¿Eso es un insulto? No entiendo qué excusas tengo que poner. ¡Yo también he crecido!” Se ríe.

