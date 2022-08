Continúa la devaluación del bolívar en el mercado paralelo

Caracas – La divisa norteamericana, en el mercado paralelo, experimentó un nuevo aumento significativo. Según el Monitor Dólar Venezuela en Instagram, un dólar costaría hoy 8,74 bolívares. En otras palabras, podría haber habido una devaluación del bolívar de 15,86% en solo 24 horas. El dólar cotizaba la víspera a 7,32 bolívares.

Tras superar la barrera psicológica de los 8 bolívares, la moneda norteamericana se acercó peligrosamente a la moneda de 9 bolívares. La devaluación del bolívar va en constante aumento y el Banco Central de Venezuela no parece estar en condiciones de intervenir. Analistas estiman que la pérdida de valor de la moneda no podrá frenarse cuando, y esto es lo que sucederá en Venezuela, el regulador no tiene los recursos para intervenir y la población ya no cree en la moneda local.

– El bolívar se derrumba – dijo José Guerra, economista y exdiputado -. Por desgracia, con ella también los salarios. Explicó que el banco central no tiene recursos y Venecia no quiere el bolívar. Así que no hay forma de restablecer el equilibrio en el mercado de divisas. Esta es una combinación asesina. Una tragedia para el salario mensual. Eran $30 en marzo, hoy son $15.

El observatorio venezolano Daily Finanze, que sigue la tendencia del bolívar en los mercados cambiarios, anunció a principios de mes que la canasta de alimentos era de $392. Como resultado, registró un aumento del 29 por ciento (en dólares), en comparación con el mismo mes del año pasado.

Consejo Editorial Caracas