«Nos damos por vencidos.» Stop riesgo para 120.000 empresas

a proyecto de ley de 33 mil millones de euros. ciento veinte mil Negocio Sujeto a cierre desde ahora hasta los seis primeros meses de 2023. Trescientas setenta mil plazas trabajar al borde de un barranco. Para hacer sonar la alarma Confcomerciosegún el gasto en Energía Para los tres sectores en 2022, se triplicará con respecto a 2021 (11 mil millones) y más del doble con respecto a 2019 (14,9 mil millones). El presidente de Confcommercio, Carlo Sangalli, está preocupado: «De esta manera, es probable que se anule la recuperación económica de los últimos meses. El nuevo gobierno tendrá que dar respuestas inmediatas, necesitamos acelerar el Fondo Europeo de Recuperación de Energía y poner un tope a el precio del gas».

Gas, solo media factura pero solo en Basilicata: ¿se puede repetir el acuerdo del distrito con las empresas?

Las facturas se disparan

Escuchamos a los dueños de restaurantes, bares y hoteles. O están buscando compradores para vender su negocio, despedir empleados para salvar algo o mantener la persiana cerrada tanto como sea posible para no tener que usar tanta luz. Hemos recogido los testimonios de hosteleros de la capital que pagaron 12.000 euros por luz en el verano de 2021 y que ahora se han gastado 36.000 euros. Hablamos con los restauradores de Emilia-Romagna, cuya extravagante energía costará 25.000 euros extra este año y que corren el riesgo de no llegar al final del invierno. En resumen, no salgas. Y las soluciones en las plataformas electorales, desde la fotovoltaica hasta los dispositivos de regasificación de gas, no convencen a los empresarios que viven la crisis energética que se avecina y buscan ayuda inmediata.

“Si en 2021 la franja gasta una media de 6.700 euros en facturas de luz y gas, en los próximos doce meses, manteniendo constantes las subidas actuales, en la misma franja se gastarían 14.740 euros. Confesercenti explicó un aumento del 120% y la tasa de incidencia en los ingresos de la empresa del 4,9% al 10,7%.

Estimados

Los minoristas estiman, en base a datos de Innova, Unioncamere y Agenzia delle Entrate, que el hotel medio verá aumentar su factura energética de 45.000€ a 108.000€ (+140% con más de 25 puntos porcentuales sobre los ingresos). Actividad comercial en el barrio de 1900€ a 3420€ (+80%). Restaurante de 13.500 euros a 29.700 euros (+120%). El riesgo, de nuevo según Confesercenti, es que el 10% de las empresas abandonen el mercado, o unas 90.000 empresas para un total de 250.000 puestos de trabajo.

Por tanto, la facturación cara se ha convertido en una variable incontrolable para muchas empresas, un virus que está desbaratando balances y rentabilidad. Así, la presidenta de Confesercenti, Patrizia De Luise, dijo: «En primer lugar, creemos que es necesario extender la exención fiscal de la electricidad a las pequeñas empresas y al menos duplicar los porcentajes (del 15 al 30 y del 25 al 50 gas), así como prorrogar las intervenciones hasta el 31 de diciembre Luego es necesario realizar medidas paralelas más importantes, en el mediano plazo, para diversificar las fuentes y favorecer las inversiones de quienes pueden independizarse mediante la producción de energía limpia con una recompensa de 110%.”

Restaurante

“Me estoy declarando en bancarrota

No puedo más

para cubrir los gastos

“Levanto la bandera blanca y la cerraré por defecto”. El Ferrara de Matteo Musaki es conocido por su bar contemporáneo Brododigò, el «gò» es un pescado típico del lago y el bar de cócteles Apelle, pero las facturas altas no dan la oportunidad. “El restaurante ha visto duplicarse los costes energéticos en el último año, la factura de la luz ha pasado de 2.179 en julio de 2021 a 4.349 el mes pasado, mientras que la factura de Apelle se ha triplicado: aquí la iluminación cuesta ahora 1.960 euros al mes, antes 409 euros”. ¿resultado? Hice los cálculos y con la energía que costará 40 mil euros adicionales en los próximos doce meses, al ritmo actual, no podemos continuar. Me voy. No sabemos a dónde ir para conseguir este dinero. En resumen, no tengo alternativas y no menciono la reducción de horas, ni estamos dispuestos a hacer recortes en el servicio, o correr el riesgo de un efecto rebote, o perder clientes.” En Ferrara, el turismo se desarrolla entre abril y mayo, y decae en los meses más cálidos. y levanta la cabeza al final del verano y en el otoño. “Llegamos dos años después de la pandemia, y concluye que esta energía no era realmente necesaria, también porque las perspectivas son oscuras y no es posible imaginar una solución. ”

bar

«No vale la pena o no vale la pena

permanecer abierto

pero se arrepiente

El bar Ghost en Via Mazzini, cerca de Porta Maggiore de Bolonia, es uno de los muchos lugares que tiene que lidiar con una factura costosa que ahora es casi insostenible. Dijo el dueño, Ercol Mangiavilano, un mesero de 62 años, cuya casa tiene las puertas cerradas. Ya socavados por las restricciones causadas por la pandemia, los aumentos masivos de los precios de la energía ahora están poniendo de rodillas a muchos lugares como Ercole. Durante un tiempo, el bar cerraba temprano, a veces incluso antes de las 4 de la tarde, una forma de intentar reducir el consumo y bajar la factura. «Ya sea que haya un cliente o que sean diez, el consumo de energía siempre es el mismo -como dijo el dueño del bar boloñés-. Por la mañana había un poco más de gente, pero después de las dos y media por estos lares había casi un toque de queda temido Entonces es muy difícil: todos los días he abierto para atender a los ciudadanos, pero en estos días es mejor que me quede cerrado «. No tenemos otra opción, no hay otra manera». no es un consumo pequeño y ya no se puede hacer».

la pizza

“Puerta abajo

por respeto

de nuestros clientes

Detente, nos detenemos aquí. “Anunciamos a todos los clientes de la pizzería Pulcinella en Monterenzio que la empresa está cerrando definitivamente debido a un gasto excesivo. Entonces, para no aumentar el costo de los servicios a nuestros clientes, preferimos cerrar en forma de respeto. De parte de los dueños y empleados, les agradecemos sin límites su confianza y presencia.” Ramon Rubino, empleado de una pizzería en Cá di Bazzone, una pequeña parte del municipio de Monterenzio, en la provincia de Bolonia, va directo al punto donde anunció el cierre de la pizzería en las redes sociales. “Desafortunadamente, esta crisis duró algunos años: el año pasado tratamos de animarnos, pero este año, con el aumento de los precios de la energía, ya no es sostenible”, dijo Michel, propietario de un restaurante y chef de una pizzería durante 25 años. completo. Tenemos un horno de gas, que es muy caro». : El consumo se triplicó y de unos 400 euros tuvimos que pagar casi 1.200 euros en facturas. Si calculas el alquiler del local, la menor afluencia y el aumento de los precios de materias primas, como la harina, entiendes por qué la única solución fue cerrar la empresa».

“Ahora hemos decidido arremangarnos y mirar hacia adelante”, agregó el pizzero, quien dijo estar listo para hacer otro trabajo.

Restaurante

“Después de Covid, esto

Golpe: me rendí

en un restaurante de sushi

Aldo Corsano ha sido durante mucho tiempo propietario de algunas instituciones históricas en Florencia y su provincia. Luego la epidemia. Entonces la preciosa energía. Entonces firme para la venta. “Tenía un restaurante de sushi, com, a tiro de piedra de la Piazza Santa Croce en Florencia, que cerré porque estaba agotado por las consecuencias de la pandemia y preocupado por el aumento de los costos de energía. En resumen, le pasé la mano”. «Por ahora, mantengo Caffè Le Rose, en Santa Maria Novella, donde revisé al personal y acorté las horas para hacer frente al aumento de los costos de energía». Le pedimos que nos muestre las últimas facturas. Caffè Le Rose pagó 1.550€ por la luz en julio de 2021 y 4.690€ en julio de este año. “Mismo consumo” quiere precisar el propietario. En resumen, la picadura. Si los precios no cambian, Caffé Le Rose gastará 35.000 euros adicionales al año en electricidad. “Y me fue bien, la pizzería que tengo enfrente ahora paga 22 mil euros al mes, frente a los 4 mil euros de hace un año, que son 18 mil euros más que el aumento de la factura”. Traductor: Hacer negocios en estas circunstancias se ha vuelto insostenible. Corsano prosigue: «Ahora hay elecciones». Nos dejaron solos”.