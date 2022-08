El anuncio llegará hoy, según un rumor – Nerd4.life

Amazon comprará EA Según un extraño entrada al pasillo que circulan en esta acta, comenzando por fuentes que no parecen excluidas, con la declaración oficial de que deben producirse el día hoy es 26 de agosto. Según fuentes internas de CNBC, estos rumores no serán creíbles y Amazon no hará una oferta por Electronic Arts.

Todo parece partir de fuentes cercanas a GLHF, una empresa que se ocupa de los medios, las relaciones públicas y las comunicaciones dentro de la industria del juego, con información publicada por USA Today. Claramente no hay forma de verificar el asunto en este momento, pero se dice que fuente Puede ser confiable, así que lo informamos de todos modos.

Electronic Arts podría estar a la venta Y los candidatos a la adquisición no son muchos, dado el tamaño de la compañía: anteriormente también aparecían Apple y Disney entre las posibilidades, pero parece que la elección finalmente recayó en Amazon.

Jeff Bezos ya tiene el capital para poder llevar a cabo una operación de este tipo con relativa rapidez, aunque la escala de la adquisición seguramente requerirá una investigación exhaustiva por parte de la FTC y los reguladores, como también ha sucedido con Activision Blizzard de Microsoft.

Amazon, por su parte, lleva tiempo intentando expandirse aún más en el campo de los juegos mediante la creación de nuevos equipos de desarrollo, el lanzamiento de la plataforma de juegos en la nube Amazon Luna y la producción de juegos cada vez más diversos en el mercado. Después de un comienzo bastante difícil, como New World y Lost Ark, a los que se agregará un MMO sobre El Señor de los Anillos, está en desarrollo pero su vigencia es algo incierta.

Según las «fuentes» consultadas, parece que el anuncio oficial está previsto para hoy, pero aún no se ha fijado una fecha concreta al respecto, por lo que próximamente podrían llegar posibles novedades. Las consecuencias de esta adquisición aún no se previeron, pero dado que Amazon es Amazon, es probable que muchos juegos de EA aún estén destinados a la supervivencia. multiplataformaa menos que se esperen desarrollos emocionantes.