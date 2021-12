Consejos de los nutricionistas para no subir de peso durante las vacaciones de Navidad

Las fiestas navideñas siempre traen consigo la ansiedad de poder ganar unos kilitos de más, y escuchamos los consejos de los nutricionistas para mantenernos en forma a pesar de este período.

¡Levante la mano si tiene miedo de ganar algunos kilos durante las vacaciones! La mayoría de los italianos temen que esto sea una verdad absoluta, por lo que buscan esconderse Dietas para desintoxicar y depurar Para prepararse para esta gran glotonería.

Sin embargo, los expertos en nutrición están haciendo oír sus voces colectivas a la luz de esta advertencia colectiva sin sentido. el Dr. Sasha Sorrentino Al respecto, dictaminó de manera inequívoca:

«Yo diría que evite todas las explicaciones como: «No como en tres días, luego lo compensaré». Los nutricionistas lo decimos a menudo No engorda de Navidad a Año Nuevo, sino de Año Nuevo a Navidad«.

Entonces, ¿qué hace para no sentirse abrumado y con hambre para cenar con colegas, amigos o familiares? Escuchemos lo que aconsejan los expertos.

Vacaciones de Navidad: ¿Cuáles son los consejos de los nutricionistas en la mesa?

«En otras palabras, no son solo unos pocos días de comer en exceso lo que arruina la racha, sino los hábitos que cuentan. Son buenos hábitos que no se pierden. Tratamos de Mantenga un estilo de vida activo incluso en vacacionesY buena calidad y cantidad de sueño ySuele comer cinco comidas al díaNo te saltes nada solo porque sabes que comerás mucho más tarde«.

Estas son las palabras de Sorrentino que, en una entrevista con la Gazzetta, reiteró lo que piensan todos los expertos del sector sobre las dietas prenavideñas.

La sugerencia es evitar las dietas improvisadas que tú mismo haces y no saltarte comidas pensando que puedes mejorar tu condición física antes de las comidas navideñas.

Ciertamente, no son unos pocos días de aumento de la ingesta de alimentos que pueden marcar la diferencia, sino que el consejo es Disfruta y benefíciate de estos momentos alegres.

Para quien quiera tener cuidado incluso en esos días, el llamado es consumir más Lentejas rojas, salmón ahumado de la variedad salvaje de salmón rojo, Verduras frescas o cocidasParmigiano Reggiano porque es más digerible por su menor contenido de lactosa.

También bebe mucha agua Y trata de levantarte de la mesa de vez en cuando para caminar y digerir los platos. (Ariana Papito)